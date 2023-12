Diabierna madruga polisnan cu ta controlando e costanan rond Aruba a bin topa cu algun auto cualnan nan papelnan no ta na ordo pa ley polisnan mester a confisca e vehiculonan aki pa incumplimento di ley pero como no tin lugar pa pone nan a djies duna nan ordo pa nan stret na nan cas. For di nan a bin conpronde cu nan ta bezig ta test nan auto pa awe despues di mey anochi pa un actividad organisa pa vehiculonan tipo off road. Polis a keda di bay revisa si tin permiso pa e evento aki.