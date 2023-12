Minister Endy Croes: TA CONTRADECI E GAÑAMENTO DI MARISOL LOPEZ – TROMP DEN PARLAMENTO DI ARUBA

ORANJESTAD: Como Minister di Enseñasa y Deporte mi a tuma nota di e preguntanan haci na Minister President Evelyn Wever-Croes durante tratamento di Ley di Presupuesto 2024 door di parlamentario Sra. Marisol Lopez-Tromp y cu tambe a wordo publica den algun medio di comunicacion. Ta remarcabel y mi ta lamenta cu e Parlamentario a dirigi e preguntanan aki na Minister President y no na e Minister di Enseñansa. Mi tabata den Parlamento di Aruba dialuna 11 di december, diamars 12 di december y diaranson 13 di december di mainta te anochi, pero ningun musca a bula, pero ta warda e dia cu mi no t’ey pa ataca Minister President cu pregunta cu no ta toca su cartera. Mi ta refuta categoricamente e declaracion di Parlamentario Marisol Lopez-Tromp cu mi lo ta mete y forsa docente pa kibra y cambia procedura. Esaki no ta berdad. E declaracion y informacion cu Sra. Tromp a duna na e medionan di comunicacion y Parlamento di Aruba ta totalmente eroneo y robes pa cumpli cu su wega politico barata. Lo no bay den detaye di e caso specifico, comokiera ta trata di un comunicacion interno entre e Minister di Enseñansa y IPA cu ta trata di informacionnan priva di un studiante. Pero si mester enfatisa cu e procedura a bay den cuadro di ley y reglanan existente.

Articulo 27, inciso 2 di e Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 27 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no GT 103), yama Regeling schoolreglement openbaar voortgezet onderwijs AB 1992 no 76 ta duna e mayornan di un alumno of si e alumno ta mayor di edad e derecho pa entrega un apelacion (beroep) cerca e minister encarga cu enseñansa contra decision di un scol si un alumno ta wordo acepta (toegelaten) na dicho scol. E mayornan of e alumno, si e ta mayor di edad por entrega un apelacion (beroep) dentro di 14 dia despues di e fecha di e notificacion di e scol. E mesun articulo aki ta duna e minister encarga cu enseñansa e autoridad (bevoegdheid) pa tuma un decision riba e apelacion di esun perhudica. Den e caso aki, esaki a pasa. Den e caso aki, e alumno a entrega su apelacion contra un decision di e institucion dentro di e periodo stipula pa ley y a base di esaki, e minister encarga cu enseñansa despues di a evalua y analisa tur circunstancia y a evalua tur interesnan envolvi, a tuma un decision riba e apelacion di e alumno, cual tabata na fabor di e alumno. Esaki a wordo comunica debidamente tanto na e alumno y na e institucion educacional. Pa termina, mi ta enfatisa di no a haci nada contra ley. Ta trata di un hoben bestgeslaagde di Colegio EPI, el a haal e materia di Rekenen den un biaha y net niet a haal e materia di Hulandes y a permitie cuminsa scol cu un her pendiente pa e materia di Hulandes. Minister di Enseñansa a dicidi despues di a consulta cu consehero-, experto- y huristanan y den margen di ley cu e por continua y lo haya su her pronto. Pues, cu e Minister di Enseñansa lo a mete y forsa docente pa kibra y cambia procedura ta totalmente incorecto y sin base alguno. Pa conclui, Sra. Marisol Lopez-Tromp hunga awe un wega politico barata, warda pa ora cu e mandatario di Enseñansa no t’ey den Parlamento di Aruba pa ataca Minister President na un forma bou di nivel nos ta refuta esaki den su totalidad y nos lo bin mas amplio den prensa durante e dianan nos dilanti.