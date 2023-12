Diamars madruga polisnan a nota un scooter coriendo lus paga y den direccion prohibi den Oranjestad, mesora a inicia un persecucion cual no a dura mucho ya cu banda di Xavier University e motociclista a slip dal abao eynan polisnan a baha y a logra detene. E motociclista tabata bisa ta su scooter y e no a haci nada malo. Polis a bis’e si e no a haci nada malo pakiko e no a para ora polis a par’e?