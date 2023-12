[VIDEO] Un dama turista riba un trip no sa kiko a hacie bira malo si ta e biña cu ela bebe of e droga cu ela usa

Diamars madruga a drenta informe di cu 2 dama cu a sali trip un di nan a bira malo despues di a sali for di club nocturno na Palm Beach. Despues diba cana como 40 minuut un di e damanan a bira hopi malo y no porna cana mas y a yama polis. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na Palm Beach. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un dama a bira hopi malo y no por a cana mas. E dama turista no por a afirma si ta e biña cu ela bebe of e droga cu ela usa a hacie malo. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.