Persona haya sin bida na Hugo de Grootstraat

Diaranson merdia a drenta informe di cu tin un persona cu no ta duna señal di bida na Hugo de Grootstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un persona masculino di fam C. di 68 aña cu no ta duna señal di bida y a pidi presencia di ambulans y dokter na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a constata cu e persona no ta halando rosea mas y a pidi pa dokter presenta na yegada di e dokter a constata morto di e habitante. Na famia di e fayecido awe24.com y cuerpo policial ta extende nos mas sincero palabranan di condolencia.