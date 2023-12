Atrobe a señala drone bulando den area banda di K.I.A. pa di 3’er dia consecutivo

Diabierna madruga a drenta informe di cu ta mira drone ta bula den area di K.I.A. Mesora a dirigi patruyanan na e area. Despues di basta rondiamento no a bin logra saca afo unda e drone a bay e operador lo a paga e lus y lo a usa e opcion di return to home. Esaki ta e di 3’er anochi consecutivo cu drone ta ser mira den e area ey. Algun dia pasa polis a haya un sospechoso cu tabata cu e controller di un drone den su poder hunto cu bateria y accesorios di esaki ya bay over na detene. E mesun anochi ey a bin haya droga cu lo a ser entrega for di halto.