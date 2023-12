Minister Endy Croes: A INFORMA SIMAR DI E INVERSIONNAN GRANDI CU GOBIERNO DI ARUBA TA HACIENDO DEN ENSEÑANSA

ORANJESTAD: Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a reuni cu presidente di SIMAR Sra. Angelique Quijada y Sr. Gabriel Boekhoudt hurista di SIMAR. Durante e reunion nan a trece preocupacion di algun docente ariba nan schalering. Ademas di esaki, a trece dilanti locual a trata durante e Presupuesto Supletorio 2023 den Parlamento di Aruba. Ta trata di un pregunta cu Minister Endy Croes a haya di un parlamentario tocante algun placa cu a resta di enseñansa cu a bay pa proyectonan andando den deporte. Minister Endy Croes a splica SIMAR cu esaki tabata placa di salario di e directivanan di scol cu no a wordo uza y cu si no wordo uza pa ley ta perd’e dia 31 di december. Pues,pa e placa no bay perdi a uza e placa aki pa otro proyectonan andando, cual ta proyecto di renobacion di Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad y Palo Marga. Ademas di esaki, Minister Endy Croes a splica SIMAR cu mester wak e “bigger picture”. E aña aki Gobierno di Aruba a logra subi e normbedrag despues di 10 aña na 6.4 miyon florin, cual ta e placa cu ta bay via exploitatiesubsidie pa tur directiva di scol. Fuera di esaki, Gobierno di Aruba a aproba 6.7 miyon florin pa un scol completamente nobo pa Juliana School y otro 2.6 miyon florin pa e di dos fase di construccion di Mon Plaisir College Havo. Pues, e mandatario di Enseñansa ta indica cu mester evalua e reclamo cu ta haciendo pa algun 100 mil florin di salario di docente cu a uza pa proyectonan andando den deporte y analisa cu Gobierno di Aruba ta haciendo inversionan mas grandi den enseñansa, entre otro, 6.4 miyon florin na normbedrag, 6.7 miyon florinden un scol nobo pa Juliana School Mavo y 2.6 miyon florin den e di dos fase di construccion den un scol nobo pa Mon Plaisir College Havo.