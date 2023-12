Air Century a anuncia expasion di servicio pa Aruba Aruba Airport Authority ta yama bonbini na Air Century su ruta nobo conectando Aruba y Punta Cana

ORANJESTAD- Aruba Airport Authority N.V. (AAA) tin e placer di anuncia un desaroyo nobo den conexion for di La Isabela International Airport (JBQ) y awo tambe for di Punta Cana (PUJ). E expansion aki ta demostra nan dedicacion den reenforsa e laso cu Aruba.

Expansion di servicio semanal

Debi na e demanda creciente y na e popularidad pa biaha pa nos isla, Air Century, cu anteriormente tabata opera e ruta Aeropuerto Internacional La Isabela (JBQ) – Aruba (AUA) dos biaha pa siman, awo a amplia su oferta di vuelo. E movecion strategico aki tin como meta pa atrae un mayor participacion di parti di e mercado, satisface e demanda creciente actual y mehora e conexion en general.

Desde dia 15 di december, Air Century a aumenta su servicionan entre JBQ y AUA di dos pa tres vuelo semanal, brindando e pasaheronan mas flexibilidad di biahe riba dialuna, diaranson y diabierna.

Un gateway nobo riba e mapa di ruta di AUA

E ruta Punta Cana – Aruba tabata existi anteriormente, pero a suspend’e na aña 2011, loke a resulta den un ruta lubida pa varios aña. Na momento cu a ripara cu keto bay e demanda pa e ruta aki tabata existi, Air Century a probecha e oportunidad pa reestablece e ruta bek.

Desde dia 22 di december 2023, Air Century a reintroduci e gateway di Punta Cana riba e mapa di ruta di AUA. Basa riba nos compromiso di diferente opcion di biahe, e ruta aki lo ta un vuelo di henter aña cu lo ofrece vuelo semanal riba dialuna, diaranson y diabierna.

“Nos ta hopi contento pa inaugura e ruta desde y pa Aeropuerto Internacional di Punta Cana (PUJ), e principal porta di entrada pa turista pa Republica Dominicana, brindando mas opcion di conexion. E conexion ta crucial pa turismo su desaroyo. Cu e ruta aki nos ta pretende promove e concepto di multidestinacion, brindando nos pasaheronan e oportunidad pa scoge itinerario cu lo permiti nan pa biba experiencianan inolvidabel na diferente ciudad”, asina Omar Chahin, presidente di Air Century, a duna di conoce.

“Mas expansion di nos conexion dentro di e region Caribe ta un di nos puntonan principal di concentracion durante exploracion di ruta nobo y oportunidad pa Aeropuerto di Aruba. E incorporacion di e servicio aki pa Punta Cana ta pas perfectamente. Nos ta yama e ruta aki bonbini cu brasa habri y nos ta spera di por sigui explora mas oportunidad di awo pa futuro”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive na AAA, a expresa.

Detaye di vuelo

Pa mas informacion, booking di vuelo y pregunta, subi Air Century su website oficial https://aircentury.com/en/ of tumacontacto cu e representantenan di e aerolinea.

Vuelo y capacidad di stoel

E ruta di JBQ y PUJ lo ta opera pa un CRJ2 cu ta conta cu un capacidad di 50 stoel pa cada vuelo. E aumento di vuelo semanal pa JBQ y e ruta nobo di Punta Cana lo genera 750 stoel adicional pa luna, loke ta representa un 60% di e capacidad pa e operacionnan di Air Century desde Santo Domingo.

Ademas, e vuelo di Punta Cana tin un duracion di 1 ora y 15 minuut desde Aruba y e ta e di dos destinacion mas popular den e region di Latino America.

Tocante Air Century

Desde aña 2018 Air Century, un aerolinea di confiansa, tabata consistente tocante su compromiso cu nos isla, brindando dos vuelo semanal pa Aeropuerto Internacional La Isabela cu su CRJ2, cu ta consisti cu un capacidad pa 50 pasahero.

Air Century ta un aerolinea reconoci cu mas di tres decada di experiencia, specialisa den biahe pa Caribe y Republica Dominicana. A fund’e na aña 1992, e aerolinea a gana un reputacion solido debi na su confiabilidad, accesibilidad y un servicio excepcional na cliente. Cu un flota den crecemento y un red di ruta den expansion, Air Century ta un opcion confiabel tanto pa esnan cu ta biaha pa negoshi of pa placer. Haya mas informacion riba AIR CENTURY’S ABOUT US PAGE.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelopa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di november 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridadgeneral di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabouconfiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicioexcelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendona un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishitawww.airportaruba.com y conecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/

Fecha, December 26, 2023