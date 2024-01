Analis di 30 di december 2023 pa 2 di januari 2024 Cambio di aña na Departamento di Emergencia di Hospital

Ya pa hopi aña Horacio Oduber Hospital ta haci un analis di tur esnan cu ta acudi na Departamento di e mergencia pa ricibi atencion medico sea prome cu aña bolter of despues cu yama bon bini na un aña nobo. Manera nos lema di HOH ta bisa “nos semper t’ey” y esaki nos ta para pe paso no ta importa dia ni ora, si cualkier persona mester di atencion medico, HOH t’ey pa Aruba completo. Pues un danki ta bay na cada miembro di e team na Hospital cu a traha e dianan di fiesta brindando cuido medico di calidad . Un fin di siman unda colega nan a traha duro pa asina atende tur pashent cu tabata interna of a wordo interna y tambe pashent cu tabatin mester di atencion medico na Departamento di emergencia.

E analisis di tur cu a acudi na Departamento di emergencia a cuminsa dia 30 di december 2023 pa 6am y a termina dia 2 di januari 2024 pa 6am. E cantidad total di persona cu a acudi pa sea ricibi atencion medico na Departamento di emergencia of dokter na warda tabata 327 persona. Aña pasa esaki tabata 361 y e aña anterior e tabata 326 pues por mira cu e total ta varia pa aña.



Di e 327 persona cu acudi na Departamento di emergencia, despues di a pasa e parti di pre-triage, un total di 165 persona a wordo atendi na Departamento di emergencia y 162 a wordo referi pa pasa cerca e dokter na warda. Interesante pa menciona si ta cu aunke mas hende a acudi na Departamento di emergencia aña pasa, e cantidad cu tabata berdaderamente pashent di emergencia e aña a aki tabata mas halto, esta 165 pashent compara cu 152 pashent di e aña anterior. E edad di mas abou cu tabatin mester di atencion na Departamento di emergencia ta un baby di 20 dia y e pashent di mas grandi tabatin 97 aña.

E aña aki a atende 3 victima di clapchi cu ta mescos cu aña pasa. Y aña 2021 pa 2022 tabata remarcabel cu no tabatin ningun victima di clapchi.

Un total di 165 persona a ricibi atencion medico na Departamento di emergencia cual 50 tabatin un of otro tipo di herida of lesion. Di e 50 personanan aki 11 tabata involucra den un accident di trafico, 7 persona den un incidente di violencia, 3 cu accident causa pa klapchi y 29 pashent pa motibo di por ehempel un caida, verzwik enkel, un corta etc. Tambe a atende 4 pashent pa motibo di intoxicacion. E otro 111 casonan tabata pa motibonan cu no tin di haber cu traumanan fisico manera por ehempel dolor na pecho, dolor di stoma, sacamento, un of otro infeccion, reaccion alergico etc.

Di e 165 pashentnan cu a acudi na Departamento di Emergencia un total di 36 pashent a ser admiti na Hospital cual e pashent di mas jong ta di 1 aña y e pashent di mas grandi ta di 92 aña.



Team completo di Hospital kier desea henter comunidad un feliz aña 2024 yena di felicidad y salud na abundancia. Nos deseo ta pa bo ta saludabel pero si acaso bo mester di atencion medico corda manera semper nos team di profesionalnan na HOH semper t’ey!