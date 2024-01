[VIDEO] Despues di cu nan no a ricibi nan pago di salario completo trahadornan a pone trabao abao y a bay protesta

Despues di cu nan no a ricibi nan pago di salario di december completo trahadornan di Thiel Corporation a pone trabao abao y a presenta dilanti oficina principal pa bay protesta. Segun e trahadornan nan manera tur otro hende tin compromisonan cu mester cumpli cu nan pero nan no por cumpli cu nan ya cu nan no a ricibi pago completa. Unabes cu nan a presenta dilanti e oficina e director a yama e empleadonan ey paden pa splicanan locual cu a sosode y cu nan lo ricibi e restante mas pronto posible. E director a informa na nos cu despues di papia cu e trahadornan e lo dirigi su mes na nos pero pa motibo di cu ta hopi ocupa e no por a duna nos mas informacion. E mayoria di trahadornan ta sinti un inseguridad di e asunto y a expresa tanten cu nan no haya nan pago completo nan lo no reanuda trabao y ta teme cu e fin di luna aki lo tin e mesun situacion.