Minister Endy Croes: TRABOUNAN INICIA Y/OF REALISA DEN ENSEÑANSA DURANTE AÑA 2023

ORANJESTAD: Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a haci un resumen di e trabounan cu mas a resalta durante aña 2023 den e tereno di enseñansa y a indica cu aña 2023 tabata un aña cu varios reto, pero a pesar di tur dificultad a logra resultadonan positivo y prospero pa Pais Aruba. Esaki ta danki na e liderasgo y vision di Gabinete Wever Croes II y danki na Parlamento di Aruba cu ta kere den e trabou. A realisa trabounan di acuerdo e maneho Enseñansa den Transicion, cu pilarnan manera Doorlichtingsrapport, Sustainable Development Goals 4 y PEN 2023. Tambe a enfoca riba e calidad basico di enseñansa, pero alabes a brinda oportunidad na un y tur pa por tin acceso na enseñansa. Minister Endy Croes a indica cu e ta orguyoso di mira avance grandi riba e desicionnan tuma y trabounan realisa den e fase di mehoracion di enseñansa di Aruba den su totalidad.

Proyecto di DATA

Di acuerdo cu recomendacion 1 di Doorlichtingsrapport, a inventarisa y a traha hopi di cerca cu Tijdelijke Werk Organisatie (TWO) y Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) di Hulanda. A traha un Plan van Aanpak cu ta aproba desde october 2023 door di Hulanda. Hulanda a aproba 1.7 miyon florin pa realisa e Proyecto di Data, unda cu 85 scol di Aruba lo bay den un solo sistema, esta esta ‘Open Emis’ na Departamento di Enseñansa Aruba.

Maneho di Idioma

En conexion cu recomendacion 2 di Doorlichtingsrapport cual ta trata maneho di idioma, a instala un team di profesional cu a produci un rapport. A tuma decision dia 31 di maart pa un maneho di idioma nobo, pa asina cumpli cu deadline di Hulanda. A planea pa implementa Alfabetisacion den Papiamento den tur eerste klas di scol basico na Aruba desde augustus 2024. Den e luna di november di aña 2023, a inicia e prome training pa tur cabesante y maestro di eerste klas di scol basico na Aruba. Un total di 93 maestro y cabesante a asisti na e training aki y lo tin 5 seccion mas di trainingdurante aña 2024. Den e luna di januari 2024 lo print tur material pa e training aki. Esaki ta un inversion di 1 miyon florin.

Financiamento di Enseñansa:

A base di recomendacion 10 di Doorlichtingsrapport, acontrata un register accountant, kende a traha un verantwoordingsprotocol y un accountantsprotocol conforme ley pa asina tur bestuur di scol por raporta conforme regla. Recientemente, a ricibi e conseho final di DWJZ riba e protocolnan aki. Januari 2024 lo present’e na tur schoolbestuur.

Proyecto pa Modernisa Leynan di Enseñansa

En cuadro cu recomendacion 11 di Doorlichtingrapport, a instala un comision pa modernisa leynan di enseñansa. E proyecto Modernisacion di Leynan di Enseñansa ta dirigi riba renobacion di tur ley di enseñansa y traha leynan nobo cu tin mester, leynan manera LV scol preparatorio, LV scol basico,LV scol secundario y LV enseñansa superior. Tambe Beroeps onderwijs, Inspectie Onderwijs y Speciaal onderwijs lo bayhaya nan propio landsverordening. A inventarisa tur e leynan den enseñansa y ta trahando riba esakinan. A contrata un experto di Hulanda cu ta yudando den e proyecto aki. Esaki ta un proyecto grandi. Minister Endy Croes a indica cu e ta contento cu e Ley di Inspectie van Onderwijs cu nunca tabata existi ta cla caba y entreg’e na DWJZ pa cana su caminda pa por yega Parlamento di Aruba.

Salario di docente

A instala un comision pa traha riba e salario di docente. Ta premira cu den e luna di januari 2024 nan lo presenta nan prome conseho riba e tematica aki. Pues, ta trahando cu alma y cuerpo riba e veld di enseñansa.

Vierlandenoverleg

Riba nivel di Reino Hulandes a atende 4 Landenoverleg na januari 2023 na Curaçao, april y juni via ZOOM y november na Hulanda. Durante e 4 Landenoverleg a logra firma un acuerdo di e proyecto di Berca di Reino (Koninkrijksbeurs), unda Hulanda a aloca 500 mil euro pa e studiantenan por haci intercambio (of stage) dentro di Reino Hulandes, prome nan tuma un desicion final unda nan kier continua nan estudio. Tin 3 studiante cu ya a haci uzo di esaki den 2023 y actualmente ta na Hulanda. Banda di esaki, a haci palabracionnan concreto pa Strategic Education Alliance (SEA), entre otro, un grupo di consorcio di universidadnan di Hulanda hunto Universidad di Aruba lo haci un analisis riba e mercado laboral, asina por ahusta nos enseñansa na necesidad y nivel di e mercado laboral. Tambe, lo train e decanonan na Aruba y lo crea un sistema di LVS pa “track” nos studiantenan den exterior. Pa loke ta trata Proyecto Kibrahacha: samen opleiden en professionaliseren di e docentenan di paisnan den Reino Hulandes, tin un “samenwerkingsprotocol” firma y e proyecto ta canando hopi bon. Tin 93 docente di 15 opleidingsscholen ta participando activo na esaki. E colaboracion aki ta conduci na mehoracion den comunicacion y afinacion entre e institutonan cu ta prepara docente, schoolbesturen y Gobierno di Aruba.

Proyectonan realisa den 2023

A organisa un anochi informativo den The Movies IMAX na Gloria Theater pa inspira y stimula nos studiantenan cu kier bay studia na Hulanda, preparando nan pa locual nan ta bay enfrenta. Esaki tabata un exito rotundo cu un sala sold out. Tambe, a organisa HENA Higher Education North America pa e studiantenan cu kier bay studia na Merca of Canada, a trece diferente college y universidad Mericano y Canades pa brinda informacion na nos studiantenan. Na september 2023, a firma un MoU nobo cu Consul USA di Curaçao pa e oficina di Education USA na Aruba pa brinda sosten na e studiantenan cu kier bay Merca. Banda di esaki, a logra pa 9 studiante di Colegio EPI bay eherce nan pasantia na Iberostar Mexico cu tur gasto cubri. Esaki a efectua hunto cu colega Minister Glenbert Croes. Tambe, a firma un acuerdo beneficioso cu ROC Mondriaan pa Colegio EPI. Fuera di esaki, a lansa hunto cu IPA y DEA e plataforma digital MATRIX, cual ta un plataforma unda tur docente por subi pa sigui e cursonan pa profesionalisacion den un forma flexibel y personalisa. Na final nan lo ricibi certificado pa esaki.

Avancenan di Dienst Publieke Scholen (DPS)

A firma un acuerdo cu SETAR pa pone fiber na tur scol di DPS cu un pakete special. E acuerdo aki ta parti di e proyecto di Fiber ‘Next Generation’ pa scol cu e meta pa haci e futuro resiliente pa e infraestructura y servicionan di nos scolnan y asina hunto hiba nos scolnan na e siguiente nivel cu fiber. Cu instalacion di Fiber na tur scol di DPS ta haci cu tin un speed di internet mas lihe. Esaki ta e prome stap cu a tuma pa e desaroyo di digitalisacion den enseñansa. Tambe, proyecto pa conecta tur 20 scol di DPS riba un sistema di data ta andando y ta casi cla. DPS tabata e unico schoolbestuur cu no tabatin un sistema di data. E siguiente stap ta pa conecta tur 20 scol di DPS cu Departamento di Enseñansa via “interface”. Banda di esaki, tabatin alrededor di 30 caso caminda cu e docentenan tin derecho riba “kindertoelage” y no a ricibi esaki. Na luna di januari y februari di aña 2023, a regla esaki y e proyecto aki tafinalisa. Fuera di esaki, a inventarisa mas di 100 ambtsjubileum cu tin retraso y den prome 2 lunanan di 2024 lo finalisa e proyecto aki.

Openbare Avondleergangen Aruba (OAA)

Openbare Avondleergangen Aruba (OAA) a logra un acuerdo di colaboracion cu Aruba Food and Beverage Association pa prepara y educa e empleadonan cu kier traha den e sector aki cual tin un nesecidad. OAA den colaboracion cu Aruba Food & Beverage Association (AFBA) a lansa pa prome biaha un programa innovativo y educativo unda cu a combina e experencia practico y estudio. E programa ta pa persona di 17 aña bay ariba cu ta desea di drenta den e sector di “Food & Beverage”. E programa tin un duracion di un aña pa un aña y mey. Ora e participantenan finalisa nan estudio nan ta ricibi e diploma di Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie. E programa ta encera cu e participantenan ta traha 39 ora pa siman den un establecimento cu ta miembro di AFBA y lo dedica seis (6) ora semanal na les presencial na OAA. Cual ta suma un total di 45 ora pa siman. OAA a integra un enfoke moderno, haciendo e programa digital, cu ta perminti pa e studiantenan siña riba nan mesun tempo.

KIES Coach

A contribui den e proyecto di Kies Coach, unda cu 11 instructor di Hulanda a bin Aruba pa prepara 44 docente di scol basico y scol secundario. Un programa pa educa e docentenan di scol basico y scol secundario pa duna sosten na yiu di mayornan divorcia y/of separa. E docentenan ta ricibi guia y training necesario pa brinda atencion na e alumnonan di e mayornan separa. Un total di dies ora durante un aña escolar ta wordo dedica n’e alumnonan aki. Den e sesionnan aki e muchanan ta siña con pa surpasa nan emocionnan negativo pa e separacion di nan mayornan.

CAAM–HP

A firma un acuerdo den luna di november hunto cu colega Minister Dangui Oduber cu Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and other Health Professions (CAAM-HP), cual ta un agencia di acreditacion cu lo accredita e universidadnan internacional di medicina cu ta estableci na Aruba. Haciendo esaki por garantisa e calidad y nivel di educacion. CAAM-HP ta un organisacion internacional reconoci cu ta controla y acredita universidadnan di medicina, pa asina brinda e studiantenan cu finalisa nan estudio di MD e oportunidad pa continua nan estudio na Merca.

Proyectonan di infrastructura di scol:

– A logra renoba Sint Aloysius School, cual a muda caba bek na nan scol den un edificio completamente renoba y e contratistanan ta trahando riba e tokenan final.

– A renoba dak di Scol Preparatorio Nos Paraiso.

– Colegio Laura Wernet a logra cambia tur bentana na un banda y a recap e speelplaats completo cu asfalt.

– Minister President Evelyn Wever- Croes cu e P royecto Futura a percura pa materialnan di digitalisacion, digiboard pa dicho scol.

– A drecha 2 lokaal grandi di IPA cu tabata fuera di servicio, a cambia plafond y e luznan y a logra pone bek den servicio desde augustus 2023.

– A drecha y modernisa ful e sistema di coriente y a aloca 38 airco nobo y awo Souer Julliete, (ex-Emma school) ta conta cu airco den tur lokaal.

– A logra upgrade e sistema di coriente di Maria Goretti College pa asina por aloca airco den tur klas.

– Sience, Technology, Engineering and Mathematics (SISTEM), hunto cu mas colega minister y Universidad di Aruba como resultado di colaboracion y UNESCO y Union Europeo a inicia un proyecto di reno b acion di Maria Convent. Un inversion na balor di 5.5 miyon us dollar.

– A renoba e gymzaal di Scol Basico Washington.

– A aproba den 2023 den Presupuesto Supletorio 6.7 miyon florin pa un scol nobo pa Juliana School Mavo den e bario di Paradera.

– A aproba den 2023 un suma di 2.6 miyon florin pa e di dos fase di construccion di Mon Plaisir Havo.

– A aproba den aña 2023 – 2024 un suma di 6.4 miyon florin pa normbedrag.

o Normbedrag: ta e compensacion cu schoolbestuur ta ricibi a traves di exploitatie subsidie, cual ta ancra den ley pa cubri, entre otro, costo di mantencion, seguro di edificio, limpiesa di e lokaalnan, inversion pa desaroya material, “hulpmiddel”, lesmateriaal, utilidad, esta awa y coriente. Normbedrag aki ta core mas di 10 aña atrasa. A traha un rapport, cual a indica cu enseñansa mester ricibi 6.4 miyon florin structural pa haal in e retraso . A defende esaki den Conseho di Minister y a aumenta esaki 4 di september cu 3.2 miyon y awo cu a aproba Presupuesto 2024 a aloca e otro 50%.

– Ense ñ ansa a ricibi casi 16 miyon florin extra di inversion cu e ultimo 3 proyectonan menciona.

– Tambe, a inverti mas cu 1 miyon florin den Biblioteca Nacional di Aruba. A cambia tur airco, kozijn y bentana, a drecha e dak cu tabata leak pa mas di 10 aña.

A firma MoU cu college- y universidadnan Mericano y Canades

A firma diferente acuerdo beneficioso pa nos studiantenan di Aruba cu college y universidadnan di Merca y Canada, entre otro, Centennial College, Sheridan College, Ontario Tech University Merca, Valencia College, University of Central Florida (UCF), Florida Institute of Technology (FIT), South Carolina, Coastal Carolina. E acuerdonan aki ta haci e aspecto financiero uno mas factibel y a crea espacio pa e studiantenan di Aruba haya un “in-state tuition”, en bes di “tuition” internacional. Esaki ta nifica cu en bes di paga rond di 30 pa 40 mil dollar, e studiantenan di Aruba por paga awo solamente rond di 16 pa 18 mil dollar. Esaki ta un oportunidad grandi pa e studiantenan di Aruba cu ta desea di continua nan estudio na Merca of Canada.

Pa conclui, Minister Endy Croes ta gradici tur esnan den e veld di enseñansa cu a traha cu pasion y amor durante aña 2023. Danki pa contribui den e desaroyo di enseñansa den su totalidad. Durante aña 2024, lo sigui traha duro pa e bienestar di enseñansa di Pais Aruba.