E ultimo dia pa paga impuesto di vehiculo di motor ta 31 di januari 2024

ORANJESTAD – E ultimo dia pa paga impuesto di vehiculo di motor di aña 2024 ta 31 di januari 2024. Aki ta sigui mas informacion.

Plach’i number

Departamento di Impuesto lo no bay otorga plachi di number nobo pa aña 2024. Pues tur automobilista lo keda uza e plachinan cora cu blanco di aña 2020 den aña 2024.

Tarifa di impuesto

E tarifa di impuesto di vehiculo di motor di aña 2024 ta keda igual cu e tarifa di aña 2023; pues no tin cambio di tarifa. Contribuyentenan cu no ta corda e suma di impuesto cu e mester paga, por consulta e comprobante di registracion di e vehiculo di motor, cu el a ricibi di Departamento di Impuesto ora el a registra su vehiculo.

Costo di e plachinan

E contribuyentenan existente no tin mester di paga e costo di e plachinan, debi cu no tin plachi nobo pa aña 2024. E contribuyentenan nobo cu a caba di registra un auto y cu mester un number nobo, si mester paga e costo di e plachinan. E costo di e plachinan pa aña 2024 ta Afl.14,- pa e plachinan grandi y Afl. 10,- pa e plachinan chikito. Pa brommer e plachi ta costa Afl. 10.

Haci pago

Por haci e pago di impuesto na oficina principal na Camacuri, MFA Noord, MFA Paradera, MFA Santa Cruz, MFA Savaneta y tambe na e oficina na San Nicolas situa den e edifico di Postkantoor San Nicolas.

Pa esnan cu ta haci pago na cualkier oficina di Departamento di Impuesto, mester tene cuenta cu por paga unicamente cu debit card. Solamente e personanan no-comerciante di edad 60+ y esnan cu ta ricibi onderstand por paga nan impuesto cu cash na Camacuri. Ta importante pa tene na cuenta cu no ta posibel pa paga e impuesto di aña 2024, si no a paga e impuesto di e aña 2023 completamente.

Areglo di pago

E contribuyentenan cu tin debe di “motorrijtuigbelasting” di añanan te cu 2022 por haya un areglo di pago. E procedura ta igual cu ora ta cera areglo di pago pa otro tipo di impuesto. Pues mester tuma contacto cu e funcionario asigna na e contribuyente, pa asina por start e procedura.

Ta importante pa tuma nota cu no ta posibel pa haya areglo di pago pa “motorrijtuigbelasting” di aña 2023.

Pago online via banco

Ta recomendabel pa haci pago online via banco uzando e metodo di Bill Payment den cual di un manera facil por yena e informacion rekeri. Via Bill Payment transaccionnan di pagonan online via Aruba Bank, Banco di Caribe of Caribbean Mercantile Bank ta pasa den e sistema di Departamento di Impuesto den un dia. Pagonan haci via otro banco ta tarda por lo menos 5 dia di trabou pa registra den e administracion di Departamento di Impuesto.

Pa contribuyentenan cu no ta haci uzo di Bill Payment, ta recomendabel pa duna un descripcion detaya pa asina Departamento di Impuesto por registra e pago corectamente. E contribuyente ta duna e siguiente informacion: persoonsnummer-periodo-number di plachi. Por ehempel: 50001234- 2023-A92345.

Den caso cu tin debe habri di e añanan anterior, e pago lo wordo procesa riba esakinan prome y e restante riba e impuesto di aña 2023. Si e contribuyente ta bay paga mas cu 1 number via banco, e mester haci un transaccion di pago separa pa cada plachi di number. No ta posibel pa paga un solo suma den un solo transaccion, debi cu esaki lo trece tardansa ora di procesa y aloca e pago.