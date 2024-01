MINISTERIO DI ENSEÑANSA Y MINISTERIO DI HUSTICIA Y ASUNTONAN SOCIAL A RICIBI PRESENTACION PRELIMINAR DI E INVESTIGACION TOCANTE CALIDAD DI BIDA DI E HOBENNAN NA ARUBA

ORANJESTAD: Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes hunto Minister di Husticia Rocco Tjon y team a ricibi presentacion preliminar di e investigacion cientifico tocante e Calidad di bida di e hobennan di Aruba “quality of life of the Aruban youth”. Manera ta conoci, desde aña pasa a conduci un investigacion tocante e calidad di bida di e hobennan na Aruba. E investigacion ta enfoca riba e bienestar fisico y mental di nos hobennan, e situacion na cas, e situacion di famia, e contexto di e scol- y barionan. A traves di e investigacion aki Ministerio di Enseñansa conhuntamente cu Ministerio di Husticia y Asuntonan Social por evalua e resultadonan, pa asina hunto mehora e maneho den e campo educacional, hudicial y social. Pa e investigacion aki, a entrevista rond di 3000 alumno di 42 scol di Aruba. Tur scol na Aruba a participa na den e estudio aki, specificamente tur alumno di klas 5 y klas 6 di scol basico. No solamente a tene cuenta cu e parti cuantitativo, pero tambe e parti cualitativo, caminda e investigadonan por medio di diferente “focus group” a hiba diferente entrevista cu e empleadonan di e scol- y mayornan. Minister Endy Croes a indica cu pronto lo ricibi e recomendacionnan concreto y Gobierno di Aruba lo percura pa e implementacion di esaki. Pa conclui, Minister Endy Croes ta gradici tur e directivanan di scol cu a percura pa e investigacion aki por a tuma luga. Alabes mandatario di Enseñansa ta gradici IPA, Vrije Universiteit van Amsterdam y Universidad di Aruba y tur cu a contribui pa haci e investigacion aki posibel.