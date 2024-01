Pasco pa nos muchanan 2023

Den luna di december, Aruba One Happy Island Lions Club a organisa su fiesta anual pa nos muchanan. Un total di 55 mucha di diferente bario di Aruba a wordo invita pa e evento aki cu e aña aki a tuma lugar na Centro di Bario Dakota. Tabata tin hopi wega pa e muchanan, facepainting y cuminda y bebida pa tur. Na final tur mucha a ricibi un regalo for di bow kerstboom. Aruba One Happy Island Lions Club kier a gradici e personanan of sponsor cu a haci e evento aki posibel.

Un danki na Aruba henter cu durante henter 2023 a coopera grandemente cu tur nos evento y proyectonan.