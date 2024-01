[VIDEO] Chauffeur a kita pa un auto bay dal den otro y despues dal riba muraya

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Shiribana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Suzuki Swift a bay kita pa un auto cu a bira su dilanti y pa no dal den dje ela desvia pero ela bay dal den otro auto y despues bay termina riba un muraya. Debi na e fuerte impacto ela resulta herida y e porta di su banda a keda pega y no por a sali for di eynan y a pidi e equipo di rescate di bombero pa bin corta e porta. Na yegada di bombero no tabata necesario mas pa corta e porta ya cu e chauffeur logra schuif y sali for di e otro porta. Ambulans a atende e victima y a transporte pa hospital.