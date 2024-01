C.E.A. y Grenspolitie ta sigi cu cobramento di esnan cu debe boet!

Posted in

Openstaande geldboetes

Na 2024 Ministerio Publico lo sigui structuralmente cu cobra debenan di boet. Esey den cooperacion cu CEA y grenspolitie. Personanan cu a wordo condena dor di huez pa paga un boet y cu no a cumpli nunca cu esaki, lo wordo bishita na cas dor di CEA of lo wordo para na frontera door di grenspolitie.

Si resulta cu un hende no por of no kier paga su boet, e lo wordodeteni mes ora y traslada pa prison pa sinta su dianan di castigo. Un hende cu wordo para na airport dor di grenspolitie, ta coreriesgo pa perde su vuelo.

Ministerio Publico ta haci un yamada urgente na personanan cutin debe di boet, pa nan percura pa cumpli cu esaki. Bo persona por paga online via e number di cuenta 4000905 di MinisterioPublico na Arubabank bao mencion di bo parketnummer. Tambepor swipe na caha di Ministerio Publico despues di haci unafspraak via e website www.omaruba.com



Ook in 2024 zal het openbaar ministerie structureel doorgaan met het innen van openstaande geldboetes. Dit in samenwerking met de CEA en de Luchthavenpolitie. Personen die door de rechter zijn veroordeeld om een geldboete te betalen en die de betalingstermijn hebben overschreden, zullen thuis worden opgezocht door de CEA of op de luchthaven door de grenspolitie staande worden gehouden.

Indien deze personen hun boete niet willen of kunnen betalen zullen zij worden aangehouden en naar de gevangenis worden overgebracht om de vervangende hechtenis uit te zitten. Iemand die door de grenspolitie op de luchthaven wordt gestopt, loopt het risico om zijn of haar vlucht te missen.

Het openbaar ministerie doet opnieuw een dringende oproep aan personen die achterstallige geldboetes hebben om die te betalen. U kunt online betalen via het rekeningnummer 4000905 van de Arubabank onder vermelding van uw parketnummer. U kunt ook swipen aan de balie van het openbaar ministerie na het maken van een afspraak via de website www.omaruba.com.

