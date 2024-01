APA: A habri aña 2024 kibrando record den turismo crucero

Aña 2024 a habri di un manera hopi positivo pa Aruba Ports Authority N.V. (APA). Den e prome siman tabatin dos first call. Un di nan tabata e Norwegian Cruise Line (NCL) – Viva cu ta e crucero di mas nobo den e flota di NCL. Norwegian Viva ta un crucero di clase superior di Norwegian Cruise Line. E ta e di dos di e seis barconan di e Project Leonardo-class ships. Norwegian a ricibi e barco riba dia 3 di augustus di aña 2023 y a realisa su inauguracion net un siman despues.

Norwegian Viva ta conta cu un itinerario di 9 dia (New Year’s Cruise). E crucero, Norwegian Viva, a trece mas cu 3600 bishitante riba nos isla riba e di dos dia di aña. Norwegian Cruiselines ta e di tres compania crucero cu ta trece mas pasahero pa nos isla.

E di dos barco crucero cu a yega nos isla durante e prome siman di aña ta Royal Caribbean – Oasis of the Seas, cu ta forma parti di e Oasis Class ships. Oasis of the Seas ta un di e cruceronan di mas grandi cu ta den operacion na e momentonan aki. Riba dia 3 di januari, Oasis of the Seas a trece mas di 6700 bishitante pa Aruba, ta importante pa menciona cu esaki tabata un record pa APA y pa Aruba pa loke ta e cantidad di pasahero pa un solo barco di crucero.

Di e manera aki a kibra e record di su crucero ruman Symphony of the Seas cu den luna di november di aña 2023 a trece alrededor di 6500 bishitante riba nos isla. Oasis of the Seas tambe ta conta cu un itinerario di 9 dia (New Year’s Cruise).

E delegacion di Aruba cual ta consisti di representantenan di Aruba Ports Authority N.V., Aruba Tourism Authority, Autoridad di Douane y Immigracion y e barco su agencia local kende ta yama e barco su Capitan, tripulacion y pasaheronan bonbini y a haci e acostumbrado intercambio di plakkaat pa conmemora e first call.

“Despues di a cera aña 2023 cu mas di 98% di recuperacion den pasahero compara cu 2019, APA ta hopi satisfecho cu e comienso di 2024 cu ta proyecta di ta un bon aña pa e industria di crucero di Aruba. E bishitanan inaugural di Norwegian Viva y Royal Caribbean Oasis of the Seas ta demostra cu e liñanan di crucero ta sigui deposita nan confiansa den Aruba”, di acuerdo cu e C.E.O di APA, Marc Figaroa.

APA ta sigui traha duro pa mantene un contacto estrecho cu e liñanan mas importante di crucero, pa sigura cu asina Aruba ta parti di nan itinerarionan. E rol di e industria di crucero ta importante pa nos isla, ya cu ta haci un contribucion significante na e economia di nos isla.

Tocante Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line (NCL), conoci tambe como “Norwegian”, ta un liña di crucero Mericano, funda na aña 1966 na Noruega, incorpora na Bermuda y cu su sede principal na Miami. E ta e di tres liña di crucero mas grandi na mundo, den cantidad di pasahero, controlando como 8.7% di e mercado mundial di industria crucero na aña 2018. E tin un entrada anual di 6.06 biyon Dollar Mericano y su doño ta Norwegian Cruise Line Holdings. Na tur e ta conta cu un flota di 18 crucero y tin cinco mas pidi cu ta den pleno construccion.

Tocante Royal Caribbean Cruises

Royal Caribbean Group, cu antes tabata yama Royal Caribbean Cruises Ltd. ta un compania mundial, cu e compania madre estableci na Liberia pero cu su oficina principal na Miami, Florida. Nan ta e di dos compania di crucero mas grandi na mundo, despues di Carnival Corporation. A funda e compania aki na aña 1968 y dos aña pasa nan tabata conta cu no menos di 85.000 empleado trahando directamente cu nan. Royal Caribbean Group lo introduci e luna aki e Icon class cu e barco Icon of the Seas cual lo bira e crucero di mas grandi di mundo y cu lo haci su prome biahe comercial dia 27 januari 2024.

Tocante Aruba Ports Authority:

A funda Aruba Ports Authority N.V. na aña 1981. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 80 trahado den servicio directo. Hunto ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Pa aña ta yega mas o menos 330 crucero na Oranjestad y un otro 905 barco di carga na Barcadera (sin conta barkitos y launch services), prome cu e pandemia. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.