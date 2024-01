[VIDEO] DETENCIONNAN PA CU E TIK TOK CHALLENGE, DOÑONAN DI AUTO KIA MODELO RIO PONE EXTRA ATENCION.

—Cuerpo Policial Aruba ta Informa—-

DETENCIONNAN PA CU E TIK TOK CHALLENGE, DOÑONAN DI AUTO KIA MODELO RIO PONE EXTRA ATENCION.

Den ultimo luna Cuerpo Policial Aruba ta constata cu tin basta hortamento of intento pa horta autonan specialmente marca KIA modelo Rio. KPA a tuma nota tambe cu malechornan ta purba di horta e KIA modelo Sportage como tambe KIA modelo Picanto purbando e mesun Modus Operandi.

Esaki ta un fenomeno cu a cuminsa na Aruba ora grupo di hobennan a cuminsa haci e “TikTok challenge”.

Door di uza un usb cable charger di telefoon nan ta start e auto encuestion. E sospechoso ta graba su mes haciendo e acto aki pa despues post e riba TikTok.

Ta asina cu departamento di Team Motorvoertuigen Criminaliteit (TMC ) kier concientisa esnan cu tin e auto menciona pa pone mas atencion y precaucion pa evita cu e auto ta wordo horta. Doñonan di e autonan por preveni door di pone alarma of tambe stuurklem.

Te cu awo e Team a detene por lo menos 10 sospechoso relaciona cu e casonan di joyriding di autonan Kia modelo Rio. E edad di persona deteni ta cuminsa for di 14 aña pa 21 aña.

Polis tin atencion pa cu e fenomeno aki y ta avisa pa tur persona cu tin pensa di haci esaki, cu bo chens ta grandi di wordo gara y deteni como consecuencia cu bo lo hayabo ta bay cera. Corda esaki ta un delito y tin castigo riba dje .

Mayornan di e sospechosonan menor di edad mester corda cu nan ta por wordo pone responsabel pa e gastonan di e daño haci na e auto como tambe daño na tercero.

Mayornan papia cu boso yiunan y splicanan e consecuencia cu e “ Tik tok challenge” tin. NO ta solamente e yuinan ta bay cera pero pero cu abo como mayor ta wordo poni responsabel pa tur gasto envolvi!