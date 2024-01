Fundashon Stimami Sterilisami a Lansa su Campaña 2024, y Aña Aki Bo Spaar Mas Placa!

ORANJESTAD, Aruba – 10 di Januari, 2022 – Fundashon Stimami Sterilisami ta orguyosamente anuncia e lansamento di su campaña nacional di sterilisacion pa 2024, den colaboracion cu VSH Veterinary Specialty Hospital. E aña aki, doñonan di mascota por celebra ya cu no solamente e prijsnan di sterilisacion lo keda meskos cu na 2023, pero tambe un microchip y e procedura di insercion lo wordo duna gratis na cada mascota.

Un colaboracion cu VSH pa segura cu sterilisacion ta keda accesibel

Den nos esfuersonan continuo pa promove cuido responsabel di mascota na Aruba, Stimami Sterilisami lo traha exclusivamente cu VSH Veterinary Specialty Hospital pa e campaña di e aña aki. VSH Veterinary Specialty Hospital a honorabelmente acorda pa mantene e prijsnan di sterilisacion di 2023. E esfuerzo conhunto aki ta subraya nos compromiso mutuo pa haci e servicionan di sterilisacion accesibel pa tur doño di cacho y pushi y organisacionnan di rescate.

Loke ta agrega balor significante na e campaña di e aña aki ta e microchip gratis. Reconociendo e importancia di e servicio aki, Fundashon Stimami Sterilisami, VSH Veterinary Specialty Hospital, y gobierno di Aruba a hacie posibel pa inclui e microchips, cual tin un balor normal di 25 florin, completamenta gratis. Microchipping, cual ta obligatorio pa mascotanan cu ainda no tin un, ta un paso vital pa seguridad di cada mascota.

Prijsnan pa 2024

E prijsnan di sterilisacion pa cacho y pushi cu ta pisa menos cu 25 kilogram ta lo siguiente:

Prijs total di sterilisacion na 2024 Subsidio di Stimami E co-pay cu abo, como e doño, lo mester paga Cacho femenino AFL 260 AFL 110 AFL 150 Cacho macho AFL 170 AFL 75 AFL 95 Pushi femenino AFL 200 AFL 90 AFL 110 Pushi Macho AFL 80 AFL 35 AFL 45

E prijs ta inclui antibiotico, anti-inflamatorio, anestesia, y un microchip obligatorio pa mascotanan cu no tin chip.

Pa cachonan cu ta pisa mas cu 25 kilogram, e doño di e mascota mester paga un tarifa adicional di AFL 50 riba e prijs total. Si e cacho of pushi ta loops of preña, e clinica por cobra un tarifa extra pa motibo di e complehidad aumenta y riesgonan mas halto involvi den e procedura. E cacho of pushi mester ta suficientemente bieuw y den bon salud pa somete na e operacion.

Con pa registra

PASO 1: Registra Online

Registracion ta simpel y mester wordo completa online via nos website www.stimamisterilisami.com. Esaki ta e unico metodo pa ta eligibel pa e subsidio di Stimami. Ora di registra, bo lo ricibi un number di registro via email, cu ta esencial pa completa e proceso.

PASO 2: Bishita VSH Veterinary Specialty Hospital

Dentro di un siman despues di registro, bishita VSH Veterinary Specialty Hospital na Ernesto Petronia 88 pa traha un afspraak y paga pa e procedura di bo mascota.

PASO 3: Completa e registracion na e Clinica

Na VSH Veterinary Specialty Hospital, bo mester di:

Duna e number di registracion ricibi via email.

Paga bo parti di e costo di e operacion (Stimami Sterilisami ta cubri e resto).

Traha un cita pa e operacion y haya un comprobante di pago.

Pakiko Sterilisa Bo Mascota?

Sterilisa bo mascota no ta solamente esencial pa controla e populacion di animalnan sin doño riba caya, pero tambe pa segura e salud y felicidad duradero di bo mascota. E ta un paso cu ta preveni sufrimento di animalnan riba caya cu ta sufri di hamber, malesa, of eutanasia den “afmaakhok.”

Beneficionan Positivo di Sterilisacion

Beneficionan di Salud: Ta preveni malesanan y promove un bida mas largo.

Mehoracion di Comportacion: Ta reduci comportacionnan indeseabel manera agresion.

Menos Costo na Largo Plaso: Ta mas barata cu maneho di gastonan relaciona cu cria.

No Tin Puppies Indesea: Ta preveni puppies indesea.

Nos Directiva

Fundashon Stimami Sterilisami kier tuma un momento pa expresa nos gratitud profundo na e individuonan cu ta guia nos organisacion cu nan compromiso incansabel. Nos miembronan di directiva, cu ta dedica nan tempo y expertisia completamente pro-deo na e fundacion, ta clave den nos exito:

Ewald Biemans – Presidente

Rik van der Berg – Vice Presidente

Emile de Cuba – Tesorero

Crescenzia Biemans – Secretario

Louella Brezovar – Director at Large

Yesenia Farro-Arends – Director at Large

Expresando Gratitud na Nos Sponsornan Generoso

Fundashon Stimami Sterilisami ta extende su gratitud sincero na su sponsornan. Nos ta inmensamente agradecido na Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba Tourism Authority, Tourism Product Enhancement Fund, One Love Foundation, Setar N.V., Spazio Realty, Henriquez Croes & Co Accountants & Tax Advisors, Do It Center, Sr. Ewald Biemans, bishitantenan di Bucuti & Tara, y e studiantenan dedicado di EPI.

Nos aprecio sincero ta extendi tambe na e companianan cu a participa generosamente den nos Stimami Sterilisami Summer Sidewalk Sale. Nos ta reconoce e contribucionnan y donacionnan di Bucuti & Tara, Marriott Resort & Stellaris Casino, Marriott Vacation Club, The Ritz Carlton, Renaissance Wind Creek Aruba Resort, Hyatt Regency Resort, Tara Eco Supplies, Craft & Lola, Spazio Realty, Henriquez Croes & Co Accountants & Tax Advisors, Ben Kaufman, Lucho Towing, y Total Services.

Como un non-profit organization dedica na e bienestar di animalnan, Fundashon Stimami Sterilisami ta asegura cu 100% di cada donacion ta ser usa prudentemente pa cubri costonan di sterilisacion pa publico general y organisacionnan di voluntario. Nos ta mantene transparencia y responsabilidad, cu nos registracionnan financiero audita y habri e publico.

Donacionnan ta crucial pa e continuacion di nos esfuersonan pa mehora bienestar di animal na Aruba. Pa esnan inspira pa apoya nos causa, donacionnan por ser haci directamente na Fundashon Stimami Sterilisami.