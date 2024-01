Diahuebs madruga durante patruya polis a nota un auto Toyota Tercel sin number laga atras. Polis no por a saca mucho informacion for di e auto y como no tin un auto asina raporta como horta a dicidi di lag’e eynan y si acaso mas informacion drenta lo wak kiko lo haci cun’e. Si abo tin un auto asina y bo no tin e cu’bo yama polis pa raporte.