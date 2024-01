Dobel Triunfo: Bucuti & Tara Beach Resort yElements Restaurant Ta Logra USA TODAY 10Best Awards

Unico restaurant na Aruba cu ta logra un victoria gastronomico,y e resort mihor clasifica na e isla

EAGLE BEACH, Aruba – 12 januari 2024 – Bucuti & Tara Beach Resort, na Aruba, y su restaurant di cuminda distingui, Elements, a caba di haya nombramento pa USA TODAY como experiencia top culinario y di vacacion den Caribe. Dia 12 di januari 2024, pa 12 p.m. EST, e compania di medio di comunicacion Mericano ‘multi-platform’di noticia y informacion a revela cu Bucuti & Tara a ricibi un USA TODAY 10Best Readers’ Choice Award 2024 como un ‘Mihor Resort di CaribeBest Caribbean Resort’. Elements a ricibi un USA TODAY 10Best Readers’ Choice Award 2024 como un Mihor Restaurant den Caribe.

“Nos ta gradici editornan y publico votador di USA TODAY 10Best pa honra Bucuti & Tara Beach Resort y Elements como mihor di mihor experiencia di vacacion y gastronomia, y mi ta gradici nos personal dedica cu ta comparti nan entusiasmo pa nos hogar na Aruba y un pasion pa converti soño di nos huespednan den realidad,” Ewald Biemans, Propietario/CEO diBucuti & Tara Beach Resort, ta comparti.

Ganando desde 2017

Bolbiendo atrobe na 2024 riba e lista ‘top’, Bucuti & Tara a keda ariba como ganador anual den e USA TODAY 10Best Readers’ Choice Award pa Best Caribbean Resort desde 2017. E resort a gana e mayor cantidad di voto na Aruba. Segun cu competencia ta florece, votadornan ta keda mustra nan aprecio pa e compromiso di e resort exclusivamente pa adulto, di provee un experiencia di vacacion sin igual dedica na romance, bienestar y sostenibilidad. E atencion intenso di e resort pa detaye y un acercamento orienta riba servicio prome, ta duna un vacacion sin preocupacion pa huesped cu hopi biaha ta bira bishitante leal, tanto asina cu USA TODAY a indica cu experenciando Bucuti & Tara ta “amor a primera vista”.

Unico restaurant di Aruba restaurant honra

Elements ta e unico restaurant di Aruba cu a ser nombra ganador den e certamen di 2024 USA TODAY 10Best Readers’ Choice travel award pa Best Restaurant in the Caribbean. Guia pa Executive Chef Alexander Powell, ken ta aclamando exito di restaurant cu strea di Michelin, Elements ta stima pa su full menus di cushina internacional, vegan, vegetariano, ‘gluten-free’y su popular oferta di plato di Aruba & Caribe, crea di receptnan pasa di generacion pa generacion dentro di famia di miembro di personal. E facilidad su encanto romantico, posicion impactante na oriya di lama y servicio atento [ta resalta] dentro di su setting sofistica.

Otronan cu a aparece riba e lista ta inclui un restaurant guia pa un chef ganador di un James Beard, un joya scondi aprecia pa Anthony Bourdain y otro experiencia basa riba sabor, y cu mester purba, den Caribe. Participando den e caracteristica – di tur tempo – di servicio superior na huesped y un cuminda memorable, cada ganador ta comparti un sentido di pertenencia cu un enfoque incrementa riba busca y celebra di manera sostenibel, ingrediente local.

Tras di e honornan

Ambos premio di USA TODAY 10Best Awards a cuminsa como nominacion resultando di board editorial di periodista di biahe altamente experencia incluyendo Melanie Reffes, Jillian Dara, Brian Cicioni, Allison Tibaldi y Sharon Nolan. Despues di esey, publico a ser invita pa vota den transcurso di un luna.

Haya sa mas bishitando Bucuti.com

Tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara e prome hotel CarbonNeutral® den Caribe na augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort Hotel No. 1 Hotel den Caribe y No. 18 den Hotel Mundialmente, segun Tripadvisor. Aruba su ‘adults-only boutique resort’ principal ta lidera pa e hotelero y ambientalista honra Ewald Biemans, nombra pa Caribbean Journal como e ‘2017 Caribbean Hotelier of the Year’. E resort ta situa riba e santo blanco inmacula di Eagle Beach, hogar di tortuga marino y nombra un di e “Dream Beaches of the World.”

Hogar di e Experiencia Vacacional Mas Sigur y Mas Saludable di Caribe, y di e seyo di Aruba su Codigo di Salud y Felicidad (Health & Happiness Code seal), Bucuti tin 104 guestroom, suite y penthouse bon ocupa. E ta ofrece sunbed y sombra pa cada huesped; ‘infinity pool’ di awa fresco; spa; WiFi; y iPad como gesto pa uso durante estadia. Por disfruta cena ganador di premio na oriya di lama na Elements, Tara Lounge y tambe tin sirbi cena priva riba beach. Reserva exclusivamente pa huesped y nan amigonan, SandBar den aire liber ta ofrece cocktails di prome categoria y musica bibo diariamente hunto cu e prome ‘Healthy Hour’ di Caribe. E resort ta IGLTA y TAG Approved® como un ‘LGBTQ-friendly’ hotel. Bucuti & Tara, un lider mundial di turismo sostenibel, tin certificacion ‘eco’ di CarbonNeutral®, LEED Gold, Green Globe Platinum Travelife Gold y a ser nombra e Hotel/Resort Mas Sostenibel di Mundo na 2016 pa Green Globe. Na 2023, e resort a bira e miembro mas recien di Regenerative Travel.