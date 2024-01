Surpasando tur expectativa: Aeropuerto di Aruba a establece record nobo pa aña 2023

Den un echo notabel cu ta subraya e compromiso di Aruba Airport Authority N.V. (Aeropuerto di Aruba) cu e excelencia den su contribucion den e industria di aviacion y e biahenan di Aruba, e cifranan final di trafico pa aña 2023 a surpasa tur expectativa, estableciendo aeropuerto firmemente como un rival regional cu ta demostra un crecemento y un exito sin precedente.

Durante aña 2023, Aeropuerto di Aruba a conoce un aumento di 13% den trafico di pasahero compara cu aña 2022, loke ta un recuperacion di 8% compara cu e cifranan di aña 2019, yegando un milestone di 1.368.129 pasahero di salida cu a genera ingreso. E cifranan aki ta establece Aeropuerto di Aruba como lider den region dentro di e industria di aviacion.

Pa cu e cifranan di pasahero, 72% a sali pa Merca, 4% a sali pa Canada, 14% a sali pa Latino America y region Caribe, 6% a sali pa Europa y 4% a sali pa e islanan den Caribe Hulandes. Na momento cu compara e mercadonan aki cu e cantidad di pasahero cu a sali for di Aeropuerto di Aruba na aña 2022, por duna di conoce cu e mercado Canades a crece cu un 82%, mercado di Latino America y Caribe a crece cu 51%, e mercado islanan di Caribe Hulandes a crece cu 14% y Merca cu 9%. E mercado Europeo tabata e unico mercado cu a disminui den cantidad di pasahero di salida pa aña 2023 cu un 18% compara cu e aña anterior.

E factornan di ocupacion promedio (cantidad di stoel ocupa durante vuelo) di e avionnan cu ta opera desde Aruba tambe tabata extremadamente positivo, specialmente pa e aerolineanan di Norte America (Merca y Canada) y esunnan di Latino America, respectivamente, cu un promedio di 92% y 83% pa aña 2023. Nos aircraft movements pa aña 2023 ainda no a yega e nivelnan di aña 2019 y actualmente ta den un grado di recuperacion di 92%. E operacionnan di e avionnan a conoce un factor halto di carga aña pasa y algun aerolinea a haci uzo di avion mas grandi.

E aumento den trafico no ta djis refleha e popularidad di Aruba como un destinacion turistico, sino cu tambe ta significa e impacto economico positivo den nos comunidad local. Mientras cu mas biahero scoge Aruba como nan destinacion, e industria turistico di nos isla ta sigui prospera y lo sigui crea mas oportunidad. E proyecto di expansion Gateway 2030 cu Aeropuerto di Aruba ta desaroyando actualmente lo sostene e oportunidadnan aki ainda mas y e prome fase di e proyecto aki lo keda cla durante aña 2024. Lo cuminsa cu e siguiente fase importante di expansion e aña aki. Basa riba e nivelnan di satisfaccion y experiencia di e pasaheronan expresa a traves di nos encuestanan mensual, Aeropuerto di Aruba a sa di atende cu nan necesidadnan riba un bon nivel tanto pa satisfaccion como tambe pa experiencia pa aña 2023. A pesar di e resultadonan aki, e punto principal cu Aeropuerto di Aruba lo enfoca riba dje durante e siguiente añanan no lo ta pa djis garantisa di amplia y mantene e opcionnan di biahe y salvaguardia e experiencianan den aeropuerto, sino tambe pa e infraestructura adicional di aeropuerto ta traha den e siguiente fasenan di e proyecto Gateway 2030.

Joost Meijs, CEO di Aruba Airport Authority N.V., a expresa su entusiasmo pa e logro y a expresa cu: “E cifranan sobresaliente aki ta un muestra di e trabou y dedicacion di e team di aeropuerto,

pero tambe nan ta un muestra di e confiansa y preferencia di e biaheronan cu ta scoge Aruba como nan destinacion.”

Aña pasa, Aeropuerto di Aruba a introduci algun servicio innovativo, a amplia su red di ruta y a implementa cutting-edge technology, algo cu sigur a hunga un rol fundamental pa atrae mas pasahero y aerolinea. Mientras cu Aeropuerto di Aruba ta sigui eleva na halturanan nobo, e pasaheronan por keda pendiente pa diferente desaroyo nobo y interesante na caminda, cu plan pa mehora y amplia e instalacionnan, mehora servicio y e compromiso di brinda un experiencia agradabel y autentico.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di december 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/

Fecha, Januari 11, 2024

Skyrocketing Success: Aruba Airport sets new records with unprecedented traffic numbers for 2023.

ORANJESTAD – In a remarkable feat that underscores Aruba Airport Authority N.V. (Aruba Aiport)’s commitment to excellence in contributing to Aruba’s aviation and travel industry, the final traffic numbers for 2023 have surpassed all expectations, firmly establishing the airport as a regional contender showing unprecedented growth and success.

In the year 2023, Aruba Airport experienced a staggering 13% increase in passenger traffic versus 2022 which stands at a recovery of 8% above 2019 numbers, reaching a new milestone of 1,368,129 departing, revenue generating passengers. These remarkable numbers solidify Aruba Airport as a leader in the region within the aviation industry.

Of this number of passengers 72% departed to the USA, 4% to Canada, 14% to Latin America and the Caribbean region, 6% to Europe and 4% to the Dutch Caribbean islands. When comparing these markets to the departing passenger numbers of 2022 it can be reported that the Canadian market grew with 82%, the Latin America & Caribbean market with 51%, the Dutch Caribbean islands with 14% and the USA with 9%. The European market was the only market that decreased in amount of departing passengers for 2023 with 18% versus the previous year.

The average load factors (number seats occupied on board an aircraft) of aircraft operating out of Aruba were also extremely positive especially for the North America carriers (USA and Canada) and those from Latin American, respectively with an average of 92% and 83% for 2023. Our aircraft movements for 2023 have not yet reached 2019 levels and currently stand at a 92% recovery rate. Aircraft operations experienced a high load factor this past year and larger aircraft were also used by certain airlines.

This surge in traffic not only reflects the increasing popularity of Aruba as a travel destination but also signifies the positive economic impact on our local community. As more travelers choose Aruba for their journey, the tourism industry on the island is thriving and will continue to create further opportunities. The Gateway 2030 expansion project that Aruba Airport is currently developing will further support these opportunities and the first phase of this project is set to be completed in 2024. The next important expansion phase is also set to commence in the year 2024. Based on the passenger’s satisfaction and experience levels expressed by means of our monthly airport surveys, Aruba Airport has managed to handle their needs at a very good level in both satisfaction and experience during 2023. Notwithstanding these results, Aruba Airport’s focal point during the coming years will not only be to ensure that travel options are maintained and expanded on and that airport experiences are safeguarded, but also that the additional airport infrastructure is created with the next phases of the Gateway 2030 project.

Joost Meijs, CEO of Aruba Airport Authority N.V., expressed excitement over the remarkable achievement, stating, “These outstanding numbers are a testament to the hard work and dedication of our team, as well as the trust and preference of travelers who choose Aruba as their destination.'”

In the past year, Aruba Airport introduced innovative services, expanded its route network, and implemented cutting-edge technology, all of which have played a pivotal role in attracting more passengers and airlines. As Aruba Airport continues to soar to new heights, passengers can expect even more exciting developments on the horizon, with plans for improved and expanded facilities, enhanced services, and a commitment to providing an overall pleasant and authentic airport experience.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.5 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 6% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean, year to date, December 2023. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: January 11, 2024

Éxito acelerado: el Aeropuerto de Aruba establece nuevos récords con cifras de tráfico sin precedentes para 2023

ORANJESTAD – En una hazaña notable que subraya el compromiso de la Autoridad Aeroportuaria N.V. (Aruba Aiport) con la excelencia al contribuir a la industria de la aviación y los viajes de Aruba, las cifras de tráfico finales para 2023 han superado todas las expectativas, estableciendo firmemente al aeropuerto como un contendiente regional que muestra un crecimiento y éxito sin precedentes.

En el año 2023, el aeropuerto de Aruba experimentó un asombroso aumento del 13 % en el tráfico de pasajeros en comparación con 2022, lo que supone una recuperación del 8 % con respecto a las cifras de 2019, alcanzando un nuevo hito de 1.368.129 pasajeros salientes que generaron ingresos. Estas cifras notables consolidan al Aeropuerto de Aruba como líder en la región dentro de la industria de la aviación.

De este número de pasajeros, el 72% partió hacia EE.UU., el 4% hacia Canadá, el 14% hacia América Latina y la región del Caribe, el 6% hacia Europa y el 4% hacia las islas del Caribe Holandés. Al comparar estos mercados con el número de pasajeros que salieron del 2022, se puede informar que el mercado canadiense creció un 82%, el mercado de América Latina y el Caribe un 51%, las islas del Caribe Holandés un 14% y Estados Unidos un 9%. El mercado europeo fue el único mercado que disminuyó en la cantidad de pasajeros salientes para 2023 con un 18% respecto al año anterior.

Los factores de ocupación promedio (número de asientos ocupados a bordo de un avión) de los aviones que operan desde Aruba también fueron extremadamente positivos, especialmente para las aerolíneas de América del Norte (EE.UU. y Canadá) y las de América Latina, respectivamente, con un promedio de 92% y 83% para 2023. Nuestros movimientos de aeronaves para 2023 aún no han alcanzado los niveles de 2019 y actualmente se encuentran en una tasa de recuperación del 92%. Las operaciones de aeronaves experimentaron un alto factor de carga el año pasado y ciertas aerolíneas también utilizaron aviones más grandes.

Este aumento del tráfico no sólo refleja la creciente popularidad de Aruba como destino turístico, sino que también significa el impacto económico positivo en nuestra comunidad local. A medida que más viajeros eligen Aruba para su viaje, la industria del turismo en la isla está prosperando y continuará creando más oportunidades. El proyecto de expansión Gateway 2030 que el Aeropuerto de Aruba está desarrollando actualmente apoyará aún más estas oportunidades y la primera fase

de este proyecto se completará en 2024. La siguiente fase importante de expansión también está prevista que comience en el año 2024. Basado en los niveles de satisfacción y experiencia de los pasajeros expresados por medio de nuestras encuestas aeroportuarias mensuales, el Aeropuerto de Aruba ha logrado manejar sus necesidades a un nivel muy bueno tanto en satisfacción como en experiencia durante el año 2023. A pesar de estos resultados, el punto focal del Aeropuerto de Aruba durante los próximos años no solo será garantizar que se mantengan y amplíen las opciones de viaje y que se salvaguarden las experiencias aeroportuarias, sino también que se cree la infraestructura aeroportuaria adicional con las próximas fases del proyecto Gateway 2030.

Joost Meijs, Director Ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V., se mostró entusiasmado por este notable logro y declaró: “Estas extraordinarias cifras son un testimonio del duro trabajo y la dedicación de nuestro equipo, así como de la confianza y preferencia de los viajeros que eligen Aruba como destino”.

El año pasado, el Aeropuerto de Aruba introdujo servicios innovadores, amplió su red de rutas e implementó tecnología de vanguardia, todo lo cual ha desempeñado un papel fundamental a la hora de atraer más pasajeros y aerolíneas. A medida que el Aeropuerto de Aruba continúa elevándose a nuevas alturas, los pasajeros pueden esperar desarrollos aún más interesantes en el horizonte, con planes para instalaciones mejoradas y ampliadas, servicios mejorados y el compromiso de brindar una experiencia aeroportuaria agradable y auténtica en general.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto de Aruba es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con 22 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 2,5 millones de