TEAM SNOR CONTRA TSUNAMI LO HABRI AÑA2024!

Calabas/Kudawecha – E palacio di Domino aya na Kudawecha, e mundialmente famoso Domino Square Garden, lo habri temporada 2024 c’un berdadero sambombaso di domino, nada menos cu e rebeldenan di Team Snor contra e tecniconan di Team Tsunami! Shonan, aki ta dos duro ta bay topa otro pa wak ken ta haya e “head start” pa aña 2024. E “take no prisoner mentality” ta ON! E trabuconan di Team Snor, bou liderasgo “spiritual” di “Snor” Perez y guia tactico di Captain Magda, lo tin como meta e aña aki pa demostra cu nan por “survive” un aña sin haya un derota! Dje otro banda, e ekipo pata patacu strategianan “onorthodox” den domino, e ya famoso Team Tsunami bou liderasgo di Sunny, lo tin como gol pone nan nomber “for once and for all” riba e hall of famedi e unico Domino Square Garden na mundo!

Pues shonnan, amante di “dynamite domino”, e diasabra aki, 13 di januari 2024, cuminsando pa 8’or di anochi, un tabla hancho lo bula aya na Kudawecha ora e flamante ekipo di Team Snor subi escenario pa enfrenta e trabuconan di Tsunami! Como di custumber, entrada ta completamente gratis y durante halftime, snacknan lo pasa e boca dushi nan totalmente por nada. Yega un, yega tur p’e gran apertura di temporada 2024 aya n’e palacio di ‘pega-piedra’ na Kudawecha, e famoso Domino Square Garden. Yega.