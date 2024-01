Relaciona cu e casonan di trafico den Corte diahuebs awor: Chens pa paga te cu 17 januari venidero

Ciudadonan atento sigur a nota caba cu Polis ta sacando otrotipo di boet di trafico awendia, caminda e agente policial ta trahaun asina yama OPV (oproepingsprocesverbaal) cu e ta duna e persona cu a comete un infraccion den trafico eynan mes den suman.

E version nobo aki di boet di trafico ta two-in-one. E ta 1. unboet of proces-verbaal pa un infraccion di trafico y 2. Unoproeping of yamada pa presenta dilanti Huez.

Esey kier meen cu e ciudadano no tin mester di warda mas pa haya un carta di Ministerio Publico na cas pa haya sa con haltosu boet ta. E agente policial ta marca e suma mes ora pa e porwak.

Kier meen tambe cu hende no tin cu warda mas pa haya unyamada (un asina yama oproeping) di Ministerio Publico na caspa presenta dilanti Corte. Riba e OPV, net bao di e datonanpersonal, por wak e fecha y ora y lugar cu e tin cu presentadilanti Huez.

Riba e formulario ta para alavez e number di e OPV. Pesey cu tamucho mas facil pa paga cu antes, pasobra ya caba hende sa e suma y e number di OPV, loke ta net e informacion cu mestertin ora yega na caha di Ministerio Publico pa paga of ora pagaonline (via cuenta bancario 4000905 na Arubabank).

Ministerio Publico a ripara cu hopi ciudadano ta realiza nan mesuna vez nan ta para dilanti Huez, cu eigenlijk nan por a pagacaba y kita e cos foy man mucho mas prome. Hende ta kereainda cu nan tin cu warda pa haya carta na cas di MinisterioPublico. Pesey e relato di prensa aki!

Si bo persona comete un infraccion den trafico y polis para bo, e agente policial lo skirbi un OPV y duna bo den bo man. Desde e momento ey bo persona tin tempo pa (eventualmente den terminonan) paga te 1 dia prome cu e fecha riba cual bo tin cupresenta den Corte. Si abo ta un di e personanan cu mesterpresenta dilanti Huez riba Diahuebs venidero 18 di januari, antobo tin te Diaranzon 17 di januari tempo pa paga e transaccion. Esey ta bo deadline! Claro cu ta asina cu si bo persona no ta de acuerdo cu e boet cu bo a haya, bo por papia esaki cu Huez; bono tin mester di page ainda. E oproeping ta bin na cancela unavez e cliente paga.



In verband met de verkeerszitting van donderdag aanstaande:

Nog de tijd om tot en met 17 januari te betalen

De oplettende burger is het vast al opgevallen dat de politie tegenwoordig een andersoortige verkeersbekeuring uitschrijft, waarbij de verbalisant een zogenaamde opv(oproepingsprocesverbaal) opmaakt dat wordt overhandigd aan degene die de overtreding heeft begaan.

Deze vernieuwde versie van de verkeersbekeuring is als het ware twee in een. Het is een bekeuring voor een geconstateerde verkeersovertreding én een oproeping om voor de rechter te verschijnen. Dat betekent dat u niet langer op een brief van het openbaar ministerie hoeft te wachten om te weten wat u verschuldigd bent. De verbalisant vinkt ter plekke het bedrag aan, waardoor u meteen de transactiesom kunt zien. Het betekent ook dat u niet meer hoeft te wachten op een oproeping van het openbaar ministerie om voor het gerecht te verschijnen. Boven aan uw opv, onder uw personalia, ziet u uw oproepdatum, -tijd en -plaats.

Op het formulier staat ook het zogeheten opv-nummer. Betalengaat dus een stuk gemakkelijker dan voorheen. U beschikt immers al over uw transactiesom en over het nummer van uw opv, wat precies de gegevens zijn die u dient te vermelden wanneer u aan de publieksbalie van het openbaar ministerie komt of online via het rekeningnummer 4000905 bij de Arubabank betaald.

Het is het openbaar ministerie opgevallen dat veel burgers zich pas wanneer zij voor de rechter staan realiseren dat zij eigenlijk al eerder hadden kunnen betalen. Men heeft nog in het hoofd zitten dat er gewacht moet worden op een brief van het openbaar ministerie. Vandaar dit persbericht! Heeft u een verkeersovertreding begaan, dan krijgt u ter plekke van de politie een opv uitgeschreven. U heeft aansluitend de tijd om (eventueel in termijnen) te betalen tot de dag voor de datum waarop u voor de rechter dient te verschijnen. Indien u aanstaande donderdag 18 januari bent opgeroepen, heeft u tot en met woensdag 17 januari de tijd om de transactie te betalen. Dat is uw deadline. Vanzelfsprekend geldt dat indien u het niet met de bekeuring eens bent, u dit aan de rechter kunt voorleggen; u hoeft nog niet te betalen.

De oproeping komt te vervallen eenmaal u hebt betaald.

Voor al uw vragen kunt u bellen op 5214100 of mailen (info@omaruba.aw).

Pa tur pregunta por yama 5214100 of mail nainfo@omaruba.aw.