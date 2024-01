[VIDEO] Polis a detene 3 mucha di 10 pa 15 aña, leu for di nan cas

Diabierna anochi a drenta informe di cu tin algun mucha sospechoso cu no ta di e bario ey na Wayaca, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu 3 mucha a core sali bay pero cu ayudo di otro patruya a logra gara e 3 muchanan y detene nan. A bin resulta cu ta 3 mucha di entre 10 cu 15 aña y di otro bario. Polis a papia fuertemente cu nan y nan a declara cu no tin nada pa muchanan haci, e otro a bisa cu e ta of kier bay hulanda y e ultimo ta bisa e no por haya trabao pa haya placa. Polis a bisa cu nan mester bay school. Na yegada di e vehiculo di transporte a hiba nan tur pa warda di polis unda eynan lo yama nan mayornan pa papia cu nan tambe riba e comportacion di nan yiunan.