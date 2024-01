Diabierna atardi a drenta informe di cu na Dakota tin un mama cu no kier pa su yiu muhe di 26 aña sali bay trip cu e guy cu e tin basta tempo caba relacion cun’e, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e mama no tey mas pero si a papia cu e yiu kende a bisa cu su mama no kier pa e anda cu e guy ey mas. Polis a bisa e yiu nan no or haci nada ya cu ambos ta mayor di edad y nan mes por dicidi pa nan mes kiko si y kiko no.