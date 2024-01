[VIDEO] Na Matadera un homber halto a yega cu un pistol den man pega na curpa buscando un mucha muhe bibando eynan

Diasabra merdia a drenta informe di cu un homber a yega cu un pistol den man pega na su curpa puntando pa un mucha muhe na Matadera, mesora a mobilisa varios patruya pa bay na e sitio tanto di Noord, Oranjestad y hasta e unidadnan K9 tambe. Na yegada di e prome patruya a bin compronde cu e sospechoso lo a bay caba. E mucha muhe mes ora a tende e stem ela core bay sconde paden. E mucha muhe sigur lo sa ken nan ta pero no kier bisa nada. E mama ta bisa cu 2 persona a yega na e cas despues di cu nan a para nan auto poco mas pabao y a cana bin pariba un tabata color scur pero e otro cu tabata tin un pistol shinishi den su man drechi pega na su curpa bisti cu short y keds e no sa cual color y e sospechoso a menciona e nomber di e mucha muhe y a yam’e aki ta unda e mucha muhe a core sconde den cas y a yama polis. Segun e mama e homber ta uno color cla flaco y halto papiando ingles estilo americano. Despues di no a ricibi reaccion nan a cana bay pabao y sali bay den e auto blauw cual nan a bini cun’e. Ora polis tabata papiando cu nan a descubri cu e 2 tairanan di auto ta bora. Polis a logra haya sa e number di auto y e adres unda e sospechoso ta biba pero no a logra localisa ni e sospechoso ni e auto, nan a busca den e area di Matadera y Paraguana pero sin resultado. Polis a bay tanto cu e yiu y e mama pa asina nan papia y entrega keho di menasa na recherche.