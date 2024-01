[VIDEO] Cachonan cu ta riba caya na Paraguana casi tur dia ta ataca dama cu ta cana pa bay trabao

Dialuna mainta si “awa a pasa hariña” pa un dama cu tur dia ta cana pasa pa bay traha den Paraguana y ta ser ataka pa cacho y esakinan ta bin diripiente riba dje y e ta spanta y core busca refugio pa evita mordi y e atake, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya e dama a papia cu polis y a cont’e di su dilema cu diariamente ta hay’e cun’e na e mesun sitio. E dama mes a conta nos cu ela papia cu un habitante y esaki a core yama su cacho paden y a sera e cura. Pero no ta un cacho so tin mas, durante cu nos reportero tabata na e sitio por a mira diferente cacho y agresivo. Un otro bisiña cu a acerca nos a bisa cu su yiu gusta core bicicleta y a studia na Hulanda na su regreso kier a haci e deporte/recreativo pero e cantidad di confrontacionnan hasta na un ocasion a ser ataca pa cachonan los riba caya na Sero Janchi, Paraguana, Saliña y Soledad a stop pa motibo di cacho! Nos no por sigui biba asina pagadornan di belasting y hopi mas ta ser castiga, nos mester mas derechonan y libertad. Ela pidi nos pa publica su preocupacion y ta ley e ta! Polis a papia cu un bisiña pero ela bisa cu no ta su cacho pero tin hopi mas di otro bisiñanan.