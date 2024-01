Na Memoria di Hubert Cornelis NAAR, miho conoci como ‘Jubi’, un persona alegre y multi-cultural. 23 januari 1943 – 5 januari 2024

Un gran baluarte, deportista, locutor, autor, escritor, critico, actor y director di teatro cu su grupo Cabaret Picante, tambe ta forma parti di Grupo di Teatro Kibrahacha, periodista, historiado, MC, carnavalista, conocedo di historia di Calypso y Roadmarch, y Aruba su Carnaval.

Oranjestad– Hubert Cornelis Naar, miho conoci como Jubi ta un persona cu a sa di comparti su bida cu su comunidad. Jubi ta un gran baluarte, deportista, locutor, e autor, escritor, critico, actor y director di teatro cu su grupo Cabaret Picante, tambe ta forma parti di Grupo di Teatro Kibrahacha, periodista, historiado, MC, carnavalista, conocedo di historia di Calypso y Roadmarch, y Aruba su Carnaval, a bay laga nos na edad di 80 aña di edad. E tabata considera pa hopi di nos como ‘Enciclopedia bibo’. Conoci pa su famoso columna ‘Bahul di Hucona’. Hucona ta simpelmente e prome dos letter di su nombernan y fam. Den temporada di Carnaval conoci como ‘Popo’. Un columna di tur dia den Matutino Diario, den cua e tabata suministra informacion di temporada di Carnaval. Tambe E tabatin un columna di ‘Skirbidi’, coberturanan di diferente evenementonan cultural, biografia di nos baluartenan

Jubi a nace na Socotoro y despues a muda y a biba hunto cu su mayornan tata Hindustan, kendenan tabata di Britisch Guyana y biba na Lago Heights den 600 Street na San Nicolas, Aruba. Henter su infancia a pasa eynan y ta p’esey a conoce e berdadero comienso di Carnaval den siglo pasa, Cu awe ta un celebracion cultural grandi y a bira Aruba su Carnaval. Jubi ta casa cu sra. Maria Filomena Naar-Herrera d.f.m. y nan tin un yiu Neomar Naar y un nieta Ja-Eline Naar. Den ultimo decadanan E tabata biba na Dominicanessenstraat na Oranjestad, Playa.

Como deportista hoben den añanan 1960 pa 1963, el’a destaca como studiante na Sint Augustinus College na San Nicolas y tabata un deportista multi facetico, tanto den atletismo, volleyball, softball, basketball y ping pong. E tabata destaca den atletismo y volleyball pa Sint Augustinus College, como un di e streanan di e scol. Semper e ta como un lider. Jubi tabata capitan di ekipo di volleyball di Augustinus College. Den e weganan ey e tabata conoci como esun ta bula masha halto mes, ora e pone un ‘smash’. Hopi tabata esnan cu tabata spanta di su ‘smash’ masha duro mes. Jubi lo keda den mente di hopi tambe como e hoben y lider di hubentud di San Nicolas cu a mustra cu e generacion di su tempo tabata uno ehemplar pa generacion di awe.

Por bisa na comienso di su bida, e tabata un deportista destaca! El a domina varios deporte, manera Basketball, Futbol y te hasta a forma parti di Delegacion di Antiyas cu a bay competi pa Competencia Internacional cu a ser teni na Cuba. Ta net despues cu Cuba a bira comunista. Sinembargo Hulanda ta un di e poco paisnan cu no a kibra relacion cu Cuba. Esey a nifica cu Cuba a duna e delegacion di Antiyas un trato VIP. Semper Jubi a keda corda e Competencia Internacional y e trato ey na Cuba.

Door di su amor pa deporte, Jubi tabata gusta traha relato di tur evento deportivo tambe. E tabata tin un habilidad unico di capta cosnan durante un wega deportivo cual tabata fenomenal, y tabata por a corda tur cos pa ora e traha su relatonan.

Jubi tabata un gran persona y tambe tabata toca steelpan den e steelband ‘The Invaders’ hunto cu Paul Connor. Semper el a coopera pa tur actividad y special cu nos Carnaval.

Den Media:

Na edad masha jong mes di 11 aña Jubi a cuminsa bende e corant ‘The Local’. Un corant den idioma Ingles y tabata aparece tur diabierna na San Nicolas. Durante cu Jubi tabata bay scol, e tabata skirbi articulonan na Ingles cu tabata sali den corant ‘The News”.

Na inicio di emisora ‘Radio Antiyana’ cu a cuminsa transmiti riba frecuencia modular di 1270 kHz AM for di nan studio net patras di Lago Heights Club. Den e transmision di prueba Jubi tur atardi tabata bay pa cende e transmisor (‘zender’) p’asina e emisora cuminsa cu su transmisionnan. Na final di dia pa 11or di anochi E tabata paga e transmisor, ora cu e programacion tabata finalisa. Na inauguracion oficial di e emisora, Jubi a inicia como locutor. Net un tempo despues di esey El a logra haya un beca di Gobierno di Antiyas pa bay studia na Hulanda.

Na Hulanda el a bay na Radio Nederland y tambe na Nederland Televisie Stichting. Aya el a studia tur cos di radio y television. Jubi a studia tambe tur cos di ‘Film Regie’ (direccion di pelicula), y transmision di evento en bibo, produccion, traha script, balansa sonido, y tur aspecto di traha cu actornan, bo ekipo di produccion, y te hasta con pa prepara un presupuesto pa evento.

Despues di Hulanda, na Aruba el a traha na emisora Voz di Aruba riba frecuencia modular 1320 kHz AM, na RVD di Gobierno (‘Regering Voorlichtings Dienst’), na TeleAruba, na unda e tabata locutor y presentado di noticia.

Den decada di 1970, Jubi a traha pa e corant ‘Prome’ na su sede na Savaneta. Na 1980 El a cuminsa labora na DIARIO, unda e tabata un persona cu semper a yuda demas periodista- y redactornan riba e importancia di skirbi Papiamento na forma corecto y semper basando su mes riba e publicacion y reglanan di Papiamento aproba na 1976.

Na Radio Carina 97.9 FM, E tabata e mente principal tras di e Show ‘Popito’, cu tabata algo similar den e formato di ‘Popo’, pero mas cortico pa ta radial y pasa na e emisora durante temporada di carnaval.

Na 1986 El a bay yuda pone den marcha e publicacion nobo di ‘Matutino Corant’. Na 1988 El a yuda pone den marcha y inicia cu Aruba su prome corant di atardi, esta ‘Meridiano’. Na 1990 el a bolbe pa reforsa redaccion di Diario. Na unda el a traha te cu 2019. En total, Jubi tabata den periodismo na Aruba te den su edad di pensioen pa mas di 50 aña.

Publicacionnan:

Jubi Naar como un persona cu ta gusta lesa y skirbi bastante, E tin varios publicacion riba su nomber. Aunke no ta un secreto cu el cay cera y a keda encarcela par di aña. Durante cu e tabata den prison el a keda encarga cu e Biblioteca di HVB (Huis van Bewaring), y esey tabata algo cu Jubi gusta masha hopi mes. Banda di tur cos el a siña domina tambe varios habilidad fenomenal, manera fura stul di cas, asiento di auto, e tabata cose y traha ‘headpiece’. Tambe el a traha bela pa boto, etc.

Ademas di esey, e tabata gusta skirbi libreto cu storianan p’asina inclui nan den obranan teatral. Asina tambe den decada di 1980 a fortalece su grupo cu yama ‘Cabaret Picante’. Nan tabata yena salanan yen den Cas di Cultura. E tabata crea humor net ora cu comunidad tabatin mas mester di dje. Temanan manera di politiconan tambe a keda presenta. Jubi hunto cu Grupo di Teatro Kibraha tambe a representa Aruba den exterior.

Ainda por corda con Aruba den situacion precario na cierre di Refineria Lago Oil & Transport Co. despues di 1985, toch a acudi na su obra di comedia, p’asina mira con riba escenario un dama (esta Mena Dijkhoff-Erasmus, d.f.m.) tabata sinta yora un entiero dilanti un caha di morto. Ora cu a yega momento di bay cu e caha, nan a hisa esaki…y e ora ey hendenan a mira cu e caha no tin bom. Na su luga tabatin un maquette realistico di Refineria Lago. Pues tabata trata di entiero di Lago e momento ey. Jubi su envolvimento riba tereno di Teatro tabata grandi, y tabata sinta combersa oranan largo cu expertonan riba e tereno aki. Su pasa tempo preferi tabata Mascaruba, caminda cu por a discuti y papia riba trend y desaroyonan di teatro. Aki na un nivel mas halto cu djis crea algo di comedia of obra teatral. Ora di presenta riba escenario, Jubi tabata bay tin biaha e ‘extra mile’ pa haci te hasta actonan fisico sin sa si acaso e lo finalisa anochi cu pia of brasa kibra, pero tanten cu esaki ta pa entretene e publico.

Na 2006, e autor, critico, actor, periodista, historiado y director di teatro, esta Sr. Jubi Naar, a bay cu e reconocemento di Premio Nacional di Teatro y bon mereci pa su valioso aporte y añanan di experiencia den e ramo artistico aki. Kende a contribui grandemente den e mundo teatral den nos comunidad di Aruba. E reconocimento aki el a ricibi esaki fo’i Departamento di Cultura Aruba.

El a skirbi varios buki, y a haci hopi investigacion, e.o. riba origen di Carnaval, El a skirbi hopi di tur e gruponan di Steelband cu tabatin na Aruba. Tambe el a skirbi un booklet/foyeto tocante Celebracion di San Juan, dera gay treciendo informacion dilanti tocante e celebracion aki y tambe compara cu varios paisnan cu tambe tin y ta haci e celebracion aki den un forma diferente…Pa mustra cu e manera cu nos ta celebra esaki, ta den un manera unico.

Jubi tabata MC pa festivalnan di Calypso y Roadmarch Contest y tambe Tumba Contest pa 30 aña. E tabata MC pa mas o menos 10 aña na Bonbini Festival entre 2003 pa 2012 tur diamars anochi pa turistanan den Fort Zoutman, Willem III Toren. Jubi Naar tabata Maestro di Ceremonia pa mas di 60 aña pa diferente actividadnan rond di Aruba, y no djis pa Carnaval so.

Cu organisacion di JUBA Production (Jubi y Baba di Baba Charly), nan a organisa conciertonan di steelband cu participacion di varios steelband riba un anochi. Na San Nicolas tabata cu 11 steelband riba un anochi.

Tambe nan a organisa varios anochi di concierto cu calypso, entre otro anochi di musica di Sparrow y e ‘Socalicious’ cu a trece Aruba e cantante Slinger Francisco, conoci como Rey di Calypso Mundial, The Mighty Sparrow. Kende a actua gratuitamente den varios show riba nos isla, durante e anochinan aki hunto cu nos cantantenan local, manera Mighty Whitey, Mighty Cliffy, Mighty Reds, Rudolph Gibbs, ‘Mr. Culture’ Robert Maduro, y Rafael Flanders tambe entre otro.

Na 2016 Jubi ta ricibi un reconocemento durante un ‘Herencia Show Cultural’ presenta pa NTG & NLG Dance Groups bou direccion di sra. Marisol Peña den Cas di Cultura.

Na 2017, Jubi ta ricibi un reconocemento durante un Carubbean Festival.

Tambe Jubi a duna charla riba Celebracion di San Juan, dera gay na Plaza Libertador Gilberto F. Betico Croes cu ful un programa organisa pa Departamento di Cultura Aruba (DCA) y Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN). Na diferente ocasion Jubi a sa colabora cu Departemento di Cultura Aruba.

Enciclopedia di Carnaval:

Jubi Naar ta wordo considera door di hopi hende como un berdadero Enciclopedia di Carnaval… Jubi tabata un Enciclopedia Bibo. P’esey mes Jubi ta e persona cu mas tabata wordo busca door di scolnan, pa e bay duna charla/lectura encuanto cierto aspecto di Carnaval y Cultura di Aruba.

Aki tambe nos por menciona cu El a crea pa e Matutino Diario, e famoso ‘Popo’ cu a bira e columna hopi gusta di Carnaval. El a haci esey na comienso como un chansa, cu intencion di suministra humor di tur dia pa lectornan di Diario. Pero esaki a desaroya y a tuma un paso diferente, y a bira un fuente informativo di Aruba su Carnaval cu tur detaye di e temporada. Tin biaha ‘Popo’ tabata asina largo, cu e columna ta cubri 3 te hasta 5 pagina.

Como cu Jubi tabata ser considera e persona cu wowo critico pa Carnaval, pa hopi aña durante temporada di SAC y cu sr. Milio ‘Milo’ Croes, d.f.m. como lider, a duna Jubi e tarea pa fungi como President di Hurado pa e Paradanan Grandi di Aruba su Carnaval di Playa y San Nicolas. E tabata encarga pa busca miembronan di hurado, duna nan un curso relampago con pa observa tur carosa, ‘roadpiece’, ‘bodypiece’, y cumplimento di musica. Y asina ey tabata yuda e cuerpo di hurado bira mas fuerte riba caya.

Pelicula di Gilberto F. ‘Betico’ Croes:

Un di su gran deseonan di semper, y cu el a traha parcialmente riba e script tambe. Ta pa un dia bini cu un ‘Major Motion Picture‘. Ta trata aki di un pelicula completo basa riba bida y logro di Betico Croes, y su plan tabata pa simpelmente yama e pelicula ‘Betico’. Esaki tabata un final di decada di 1980 y comienso di 1990. Y e tempo aya caba e financiamento pa traha un pelicula asina, e tempo aya ful riba film, tabata costoso y un dineral.Y no tabata por a haya sponsor, ni financiamento p’e.

Debi na su background y estudio cu el a haci di ‘Film Regie’ na Hulanda, Esey tabata haci cu su analisis di pelicula of programanan di Television (TV) tabata algo spectacular pa sinta y scucha su comentario y observacionnan di dje. Jubi tabata keda disgusta ora di mira directornan di programanan di TV cu durante show(nan), diripiente ta hinca un imagen cu ta wordo considera un ‘klapbeeld’, pues un imagen di ‘Reverse Angle’. Antes e tabata algo cu ta ponebo perde punto ora di haci estudio pa produccion di TV. Si e persona riba pantaya constantemente ta mirando direccion pa su man drechi, y inespera, di un manera diripiente bo ta pone imagen di e persona mirando man robes, esey tabata inaceptabel antes. Awor e trend nobo ta kico cu ta bo por pone riba pantaya.

E famoso ‘Kashaka’:

Esaki sin duda algun, publico a mira Jubi ta uza na diferente ocasion y e ta cana bisti cu su ‘Kashaka’. Cual el a laga ‘patenta’ na su estilo cu un diseño di 1885. Y a pone riba nan varios dibuho tipico di Aruba. Pa medio di e Kashaka hende por reconoce Jubi for di masha leu mes.

Jubi ta lagando un legado atras di hopi trabou cu ainda e tabatin den tapara pa saca nan publicacion y ser publica un dia. Sinembargo ta e obstaculonan cu el a topa pa saca e bukinan ey, tabata motibo cu tin biaha e tabata djis rindi su mes den un resignacion. Y na final di dia e bukinan ey a keda sin wordo publica. Ohala un cu un dia nan lo por keda publica ainda. Biblioteca Nacional Aruba tin varios material di Jubi y ta ocupa den digitalisa esakinan. Ta di spera cu pronto nan lo por ta disponibel digitalmente.

Jubi Naar semper tabata cooperativo y colaborativo cu Departamento di Cultura Aruba durante ultimo añanan riba tur tereno cultural. Y ta masha agradicido na esaki.

Directiva y personal di DCA ta expresa su palabra di condolencia na su yiu homber Neomar Naar, su ruman Henry Naar, su nieta, famia Naar, Herrera, demas famia, ex-coleganan di DIARIO, amistadnan den medio di comunicacion, periodismo, y cultural, ex-coleganan den mundo di teatro, amigo y conocinan. Danki Jubi!

