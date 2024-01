MINISTER ENDY CROES A CORONA TIANA TROMP COMO REINA DI COLEGIO E.P.I. 2024 Masha pabien na Jean Marie Hernandis cu a sali primera finalista.

ORANJESTAD: Diabierna ultimo, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a asisti na e Eleccion di Reina di Colegio E.P.I. cu a tuma luga riba tereno di e scol. E aña aki seis (6) candidata di Colegio E.P.I. di diferente sector a competi pa e corona, esta Jill, Aisha, Mandy, Jean Marie, Tiana y Valery. Tabata un anochi placentero, unda docente-, studiante-, famia- y amigonan tabata presente pa apoya nan candidata preferi. Tiana Tromp, kende a representa klas AA4-1A di Unidad Salubridad & Servicio (S&S), a bira reina di Colegio E.P.I. 2024 y Minister Endy Croes tabatin e honor di coron’e. Banda di esaki, Tiana a hiba e premio di Social Media Queen, Best Performance, Best Costume y Best Speech. Representante di klas LTH-1E di Unidad Hospitalidad y Turismo (H&T), Jean Marie Hernandis, a sali primera finalista y a hiba e premio di Mas Popular y Best Make Up. Tambe tabatin entretenimento di Dj Nutzbeatz, Groove Masters y brassband cu a pone un dushi ambiente e anochi aki, unda cu tur presente por a baila y gosa hunto cu e reina di Colegio E.P.I. Un tremendo evento Carnavalesco cu e team di Unidad di Hospitalidad y Turismo a organisa. Minister Endy Croes ta felicita directora general di Colegio E.P.I. Sra. Ankie Danker, staf y maestronan cu ta brinda tur sosten na e studiantenan. Pa finalisa, Minister Endy Croes ta felicita Tiana Tromp cu a sali reina di Colegio E.P.I. 2024 y Jean Marie Hernandis cu a sali primera finalista, alabes ta aplaudi tur participante cu a subi escenario y duna un bunita presentacion e anochi aki.