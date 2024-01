Caribe su Unico Hotel Certifica Carbon-neutral Ta Habri Aña Nobo cu Score Perfecto di Green Globe

EAGLE BEACH, Aruba – 5 januari 2024 – Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba, e destinacion romantico sostenibel y clasifica como top, ta anuncia e logro di un score impecable den su reciente audit di Green Globe. E prome y unico hotel certifica carbon-neutral ( Caribbean’s first and only certified carbon-neutral hotel) ta demostra un compromiso firme cu responsabilidad ambiental y social, ganando pa decadanan premio pa su dedicacion na sostenibilidad, cu recientemente a inclui un aparicion na conferencia global encuanto cambio di clima di Nacionnan Uni, COP28.

Dunando oido na un suplica global, tumando accion

Green Globe a nace di e Cumbre di Tera 1992 (Earth Summit) clave di Nacionnan Uni, na Rio de Janeiro. Bucuti & Tara rapidamente a bira un miembro ‘charter’ como cu Propietario/CEO Ewald Biemans tabata profundamente inspira pa e conferencia cu a mira convenio di 182 pais resultando den un promesa unifica apoyando e Agenda di 21 principio di desaroyo sostenibel.

Tres decada despues, e Standard Internacional pa Turismo Sostenibel di Green Globe ta dedica na industria di biahe y turismo, su comunidad y stakeholdernan. E Standard ta reconoci pa Conseho Global di Turismo Sostenibel (Global Sustainable Tourism Council) y Green Globe ta un Miembro Afilia di United Nations World Tourism Organization (UNWTO), cu frecuentemente ta haci un yamado na Bucuti & Tara, un miembro Platina di Green Globe, como un ‘faro’ pa su programa di sostenibilidad “altamente reproducible y expansible”.

Haci historia cu vista pa futuro

E certificacion di Green Globe ta un programa reconoci mundialmente cu ta evalua prestacion den sostenibilidad di empresa di biahe y turismo. Su acercamento holistico ta honra hende, lugar y prosperidad pa tur. Bucuti & Tara su score perfecto di 100% ta refleha nan iniciativanan integral y nan esfuersonan continuo pa minimalisa nan impacto ambiental mientras ta fomenta contribucion social positivo.

Na 2020 Bucuti & Tara a haci historia ganando e prome score perfecto di 100% pa un bishita ‘onsite’ hamas otorga pa Green Globe y a ser nombra “World’s Most Sustainable Hotel/Resort.” Cu e score perfecto aki, Bucuti & Tara ta continua haciendo su posicion mas solido como un lider den turismo sostenibel. E resort a logra e hecho remarcable aki demostrando excelencia den tur 56 indicador di Sostenibilidad, Patrimonio Social/Economico y Cultural, y Ambiental, manera describi.

Conservando y celebrando su beyesa natural y su patrimonio cultural mientras ta contribui na su comunidad local, Bucuti & Tara a involucra den su plan di sostenibilidad di atende mas di 400 actividad haci na tur nivel di e resort. Ganando e mas reciente score perfecto, logronan notable den e ultimo aña a inclui:

Conservacion di naturalesa. Establecimento di Conservacion di Naturalesa (The Bucuti & Tara – GMC Nature Preserve ) y e plantamento di 650 mata endemico ta demostra e dedicacion na conservacion ambiental di e resort.

Bienestar di empleado y prestamo berde. Bucuti & Tara ta provee un aumento substancial na nan empleadonan pa cubri inflacion, sigurando nan bienestar y stabilidad financiero. Ofreciendo sistema solar na hogar di empleado na un tarifa reduci y proveendo opcionalmente prestamo berdedi interes abao pa material manera vehiculo electrico, esaki ta extende e compromiso cu sostenibilidad fuera di e resort mes.

Expansion di e sistema solar ‘on-grid’. E resort a aumenta capacidad di su sistema solar conecta cu red (‘on-grid’) cu 30kWp y ta trahando activamente den direccion di hiba parti di e edificio di Bucuti operando separa di e red publico.

Promoviendo transporte pa trabao sostenibel. E instalacion di charger pa Vehiculo Electrico liber pa uza pa empleado tin como obhetivo encurasha transporte pa trabao sostenibel y reduci e costo general di bida pa empleado.

Mehoracion di eficiencia. Bucuti & Tara a mehora medida pa uzo di electricidad y awa, logrando conocimento valioso pa mehora eficiencia. A instala 12 aparato solar di awa cayente, bahando uzo di gas cu 50 pa 60%. Pa despues elimina e uzo di gas cu a keda, a instala dos aparato di awa cayente a base di ‘heat pump’ reemplasando aparato di awa cayente standard a base di propano. E solucion innovativo aki ta unico pa Bucuti & Tara na e isla. Compara cu aparato di awa cayente electrico, e ‘heat pump water heating system’ ta cuatro o cinco biaha mas eficiente.

Terminacion gradual (phase-out) di combustibel fosil. A tuma paso significante pa termina gradualmente uzo di combustibel fosil, incluyendo elimina combustibel fosil den 60% di e cambernan di e resort, reemplasando luz di parking lot cu luz LED solar, y logrando recertificacion pa LEED y Travelife.

Cu vista riba 2024, Bucuti & Tara ta continua buscando logro di nan meta di ‘Net Zero’ cu mas iniciativa na caminda caba:

Bira Net Zero den Scope 1 y 2. E resort ta cabando gradualmente combustibel fosil den e resto di areanan di e resort, incluyendo facilidad di restaurant y laundry.

Expansion separa di red Kita parti di e edificio di Bucuti completamente di red publico cu sistema solar y di bateria.

“Nos ta increiblemente honra ricibiendo otro score perfecto di Green Globe reflehando nos compromiso firme na turismo sostenibel y responsabel. Bucuti & Tara Beach Resort su logronan durante ultimo aña y nos plannan ambicioso pa 2024 ta subraya nos dedicacion pa haci un impacto positivo riba tanto comunidad local como medio ambiente,” Ewald Biemans, Owner/CEO of Bucuti & Tara Beach Resort, ta bisa.

Haya sa mas bishitando Bucuti.com

IMAGEN & VIDEO

Imagen ta den e Dropbox folder aki.

Imagen y video ta den e private media gallery.

Tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara e prome hotel CarbonNeutral® den Caribe na augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort Hotel No. 1 Hotel den Caribe y No. 18 den Hotel Mundialmente, segun Tripadvisor. Aruba su ‘adults-only boutique resort’ principal ta lidera pa e hotelero y ambientalista honra Ewald Biemans, nombra pa Caribbean Journal como e ‘2017 Caribbean Hotelier of the Year’. E resort ta situa riba e santo blanco inmacula di Eagle Beach, hogar di tortuga marino y nombra un di e “Dream Beaches of the World.”

Hogar di e Experiencia Vacacional Mas Sigur y Mas Saludable di Caribe, y di e seyo di Aruba su Codigo di Salud y Felicidad (Health & Happiness Code seal), Bucuti tin 104 guestroom, suite y penthouse bon ocupa. E ta ofrece sunbed y sombra pa cada huesped; ‘infinity pool’ di awa fresco; spa; WiFi; y iPad como gesto pa uzo durante estadia. Por disfruta cena ganador di premio na oriya di lama na Elements, Tara Lounge y tambe tin sirbi cena priva riba beach. Reserva exclusivamente pa huesped y nan amigonan, SandBar den aire liber ta ofrece cocktails di prome categoria y musica bibo diariamente hunto cu e prome ‘Healthy Hour’ di Caribe. E resort ta IGLTA y TAG Approved® como un ‘LGBTQ-friendly’ hotel. Bucuti & Tara, un lider mundial di turismo sostenibel, tin certificacion ‘eco’ di CarbonNeutral®, LEED Gold, Green Globe Platinum Travelife Gold y a ser nombra e Hotel/Resort Mas Sostenibel di Mundo na 2016 pa Green Globe. Na 2023, e resort a bira e miembro mas recien di Regenerative Travel.