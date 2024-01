[VIDEO] Por poco polis a gara ladron na Santa Marta

Diahuebs madruga a drenta informe di cu tin hendenan kitandp piesa for di un auto na Santa Marta, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a topa un persona cu net a core drenta mondi. E tabata bisti cu capuchon e otro tabata den un Suzuki Swift color grijs y su number tabata cuminsa cu 18 polis a busca den e mondi pero no a logra gar’e. Polisnan a reuni na Well Well pa bay na cas di e sospechoso pero un patruya a blokia nos reportero pa sali bay nan tras! (No ta e prome biaha nan ta haci esey)