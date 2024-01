Aeropuerto di Aruba a cera temporalmente debi na problema cu sistema di airco

Durante oranan trempan di mainta di diahuebs, 18 di januari 2024, Aeropuerto di Aruba a confronta problemacu e sistema di airco, esaki a causa cu e temperaturananden e facilidadnan di Aeropuerto a baha bou di loke ta necesario pa garantisa e siguridad di un y tur. E falta di funcionamento di e sistema di airco tabata expone e pasaheronan y e personal di aeropuerto na condicionnaninsigur debi na e temperatura eleva. Ademas, e presenciadi awa condensa riba e vloer di e terminal a crea peligerpa slip, haciendo e riesgonan pio ainda. Debi na esaki, pa garantisa un situacion sigur y stabiel p’e pasaheronan y personal di aeropuerto, esnan encarga cu e maneho di aeropuerto a tuma e decision pa stop cu e procesonanregular di aeropuerto y cera e pista di aeropuerto te namomento cu drecha e sistema di airco y por garantisa cu e temperaturanan ta bolbe na nivel regular paden di e edificio.

Pa 8:45 am a cera aeropuerto pero e operacionnan a reinicia pa 12:00 pm cu e procesonan di check-in y e procesonan y operacion di terminal como tambe di pista a reinicia pa 12:30 pm.

Dicon e sistema no tabata funciona?

E proceso di reparacion a tuma luga e anochi di 17 pa 18 di januari, cu e meta di soluciona un likmento riba un di e chiller pipes. Sinembargo, e proceso di reparacion duranteanochi a confronta un complicacion tecnico imprevisto. E desafio aki a stroba e resolucion oportuno di un lik di e tuberia y stroba e proceso pa reanuda e sistema di aircocu ta esencial pa e operacionnan actual di aeropuerto. Alrededor di 11:15 am a drecha e likmento y por a reiniciae sistema di airco pa fria e edificionan. Lo evaluaminuciosamente e trabounan di reparacion realisa y e dificultadnan encontra. Cualkier resultado di e evaluacionlo resulta como medida pa impedi cu tipo di situacionnansimilar lo sosode.

Impacto pa e biaheronan y pa e aerolineanan

Debi na problema di airco, e proceso di check-in p’evuelonan programa pa sali alrededor di merdia a sufrialgun retraso. E operacionnan di e avionnan durante nan yegada tambe a sufri algun retraso. Aproximadamente 10 vuelo Mericano y algun operacion di vuelo non-U.S. tambea sufri retraso. E pasaheronan cu ya caba tabata naaeropuerto tabatin e opcion pa sigui warda den e comodidadnan di Hyatt Place te na momento cu a iniciacu e proceso di check-in. Ambos area di espera, hotel y aeropuerto, a ofrece bebida y snacks como cortesia na e pasaheronan afecta. Mester a desvia algun vuelo cu mester a pasa di transito pa Aruba, un a bay Corsou y dos pa Puerto Rico. E vuelonan desvia lo bin Aruba awe mes. Aeropuerto no a experencia ningun cancelacion y ta speracu e demas operacionnan di aeropuerto lo sigui a pesar di e retrasonan actual. Aeropuerto di Aruba ta curasha tur pasahero pa verifica e orarionan di yegada y salida a traves di nos website www.airportaruba.com.

Management di aeropuerto ta ofrece su disculpa pa cualkier inconveniente causa na e pasahero, usuario di aeropuerto y su personal. Nos ta gradici e pasenshi y colaboracion demostra di parti di e trahadonan di AAA, tur autoridad, tur usuario di aeropuerto y na Hyatt Place.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferentedestinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di december 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, climapolitico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridadgeneral di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un lugadi trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidadArubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: 18 di januari, 2024

Aruba Airport closes temporarily due to terminal cooling system issues

ORANJESTAD – During the early morning hours of January 18, 2024, Aruba Airport grappled with an inadequately functioning cooling system, resulting in temperatures within the facility falling below the threshold of safety and security. The malfunctioning cooling system posed the potential for adverse effects, exposing passengers and airport staff to unhealthy and unsafe conditions due to elevated temperatures. Furthermore, the presence of condensed water on terminal floors created slippery hazards, compounding the risks associated with the malfunction.



As a result, to guarantee a safe and healthy situation for passengers and staff, Airport management decided to stop the regular airport processes and close the airport runway until the cooling system could be repaired and normal temperatures inside of the building could be guaranteed again.

The airport was closed at 8:45 AM but operations restarted at 12.00 noon with the check-in processes and with the terminal and runway processes and operation re-starting at 12:30 PM.

Why was the cooling system not working?

Repair efforts were underway during the night spanning from January 17th to 18th, 2024, aimed at addressing a minor leakage in one of the chiller pipes. However, the nocturnal repair process encountered an unforeseen technical complication. This unanticipated challenge impeded the timely resolution of the pipe leakage and the subsequent restart of the cooling system essential for today’s airport operations. At around 11:15 AM the leakage was repaired, and the cooling system could be re-started to cool the buildings.

The repair works performed, and the difficulties encountered will be thoroughly assessed and evaluated. Any learning will result in mitigating measures preventing re-occurrence of similar situations.

Impact on travelers and airlines.

Due to the cooling issue experienced, the check-in process for flights scheduled to depart around noon today faced delays. Aircraft operations upon arrival also experienced some delays. Approximately 10 U.S. flights and a few non-U.S. flight operations were impacted. Passengers already at the airport were given the option to wait in comfortable areas at the Hyatt Place until check-in resumed. Both waiting areas, at the hotel and the airport, provided complimentary drinks and snacks to affected passengers. Some flights in transit to Aruba were diverted, with one redirected to Curacao and two to Puerto Rico. These diverted flights will later continue to Aruba today. We have not had any cancellations and all other airport operations are expected to continue despite the current delays. We do encourage passengers to verify arrival and departure times through their respective airlines or by visiting www.airportaruba.com.

The airport management extends heartfelt apologies for any inconvenience experienced by travelers, airport users, and staff. We sincerely appreciate the patience and collaboration demonstrated by AAA’s staff, authorities, all airport users, and the Hyatt Place during this morning and afternoon.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.5 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 6% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean, year to date, December 2023. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Date: January 18, 2024

El Aeropuerto de Aruba cerró temporalmente debido a problemas con el sistema de refrigeración de la terminal

ORANJESTAD –Durante las primeras horas de la mañana del 18 de enero de 2024, el aeropuerto de Aruba tuvo que lidiar con un sistema de refrigeración que no funcionaba correctamente, lo que provocó que las temperaturas dentro de las instalaciones cayeran por debajo del umbral de seguridad. El mal funcionamiento del sistema de refrigeración planteaba posibles efectos adversos, exponiendo a los pasajeros y al personal del aeropuerto a condiciones insalubres e inseguras debido a las temperaturas elevadas. Además, la presencia de agua condensada en los pisos de la terminal creó peligros resbaladizos, agravando los riesgos asociados con el mal funcionamiento.



Como resultado, para garantizar una situación segura y saludable para los pasajeros y el personal, la dirección del aeropuerto decidió detener los procesos regulares del aeropuerto y cerrar la pista del aeropuerto hasta que se pudiera reparar el sistema de refrigeración y se pudieran garantizar nuevamente las temperaturas normales en el interior del edificio.

El aeropuerto fue cerrado a las 8:45 am pero las operaciones se reiniciaron a las 12:00 pm con los procesos de check-in y con los procesos y operación de terminal y pista reiniciando a las 12:30 pm.

Por qué no funcionaba el sistema de refrigeración?

Se llevaron a cabo esfuerzos de reparación durante la noche del 17 al 18 de enero de 2024, con el objetivo de solucionar una fuga menor en una de las tuberías del enfriador. Sin embargo, el proceso de reparación nocturna encontró una complicación técnica imprevista. Este desafío imprevisto impidió la resolución oportuna de la fuga de la tubería y el posterior reinicio del sistema de enfriamiento esencial para las operaciones del aeropuerto actual. Alrededor de las 11:15 a. m. se reparó la fuga y se pudo reiniciar el sistema de enfriamiento para enfriar los edificios.

Se valorarán y evaluarán minuciosamente los trabajos de reparación realizados y las dificultades encontradas. Cualquier aprendizaje resultará en medidas de mitigación que impidan que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Impacto a pasajeros y aerolíneas

Debido al problema de enfriamiento experimentado, el proceso de facturación para los vuelos programados para salir alrededor del mediodía de hoy sufrieron retrasos. Las operaciones de las aeronaves a su llegada también sufrieron algunos retrasos. Aproximadamente 10 vuelos estadounidenses y algunas operaciones de vuelos fuera de Estados Unidos se vieron afectados. Los pasajeros que ya se encontraban en el aeropuerto tuvieron la opción de esperar en cómodas áreas del Hyatt Place hasta que se reanudara el check-in. Ambas zonas de espera, en el hotel y en el aeropuerto, ofrecieron bebidas y snacks de cortesía a los pasajeros afectados. Algunos vuelos en tránsito hacia Aruba fueron desviados, uno redirigido a Curazao y dos a Puerto Rico. Estos vuelos desviados continuarán hoy hacia Aruba. No hemos tenido ninguna cancelación y se espera que todas las demás operaciones del aeropuerto continúen a pesar de los retrasos actuales. Alentamos a los pasajeros a verificar los horarios de llegada y salida a través de sus respectivas aerolíneas o visitando www.airportaruba.com.

La dirección del aeropuerto ofrece sus más sinceras disculpas por cualquier inconveniente experimentado por los viajeros, los usuarios del aeropuerto y el personal. Agradecemos sinceramente la paciencia y colaboración demostrada por el personal de AAA, las autoridades, todos los usuarios del aeropuerto y el Hyatt Place durante esta mañana y tarde.

Acerca del Aeropuerto de Aruba AUA

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con 22 aerolíneas diferentes operando en Aruba contribuyendo a procesar más de 2,5 millones de pasajeros por año y brindando servicio aéreo a 22 ciudades y 34 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el aeropuerto AUA comprenden el 76% de los Estados Unidos y Canadá, el 14% de América Latina, el 6% de Europa y el 4% del Caribe holandés, en lo que va del año, diciembre de 2023. El aeropuerto AUA atribuye esto a la estabilidad económica y clima político, población hospitalaria y multilingüe y entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba. .

Fecha: Enero 18, 2024