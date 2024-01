APA satisfecho cu mas “first call”: Valiant Lady a yega Aruba

Posted in

Un bes mas Aruba Ports Authority N.V. (APA) ta anuncia un otro “first call” p’e aña aki. Ta trata di Valiant Lady di Virgin Voyages. Den e prome simannan di aña, APA a conoce no menos di seis diferente first call. Esaki ta posibel danki na e trabou incansabel cu a tuma luga e ultimo añanan aki, pa negocia, atrae y convence e lineanan crucero cu Aruba ta nan miho alternativa den Caribe. E tipo di negociacionnan asina ta tuma nan tempo, pero e esfuersonan ta duna fruta ora Aruba ta ricibi un linea di crucero nobo manera Virgin Voyages cu nan crucero Valiant Lady. Sigur cu un producto superior, Aruba ta logrando pa trece e miho cruceronan di momento pa nos isla!

Mario Arends, gerente comercial di Aruba Ports Authority N.V., a expresa di ta contento di por ricibi Valiant Lady cu ta cay bou di Virgin Voyages, cu ta un linea di crucero relativamente nobo. E crucero ta conta cu un diseño moderno y tin un combinacion di color cora cu shinishi cla, esaki ta hacie diferente y bunita. Valiant Lady ta un barco pa adulto, pues nan ta enfoca unicamente riba pareha, romance y grupo di amigo. Ademas, nan ta enfoca riba esunnan cu ta encanta e aspecto culinario. E barco tambe ta uno moderno cu ta haci hopi uzo di tecnologia y ta brinda un producto di luho.

APA a habri aña cu bon pia

Valiant Lady a drenta Aruba pa prome biaha y ta e di seis pa luna di januari. APA ta masha satisfecho di por a cuminsa e aña cu seis bishita inaugural, esaki ta indica cu Aruba ta sigui ta den top pa loke ta trata e region di Caribe. Sin duda, ta un bon comienso pa aña 2024.

Aña 2023 tabata bon pero 2024 lo ta miho!

Mario Arends a duna di conoce cu aña 2023 nan a conta cu poco mas di 817 mil turista crucero y ta premira cu e cifra lo aumenta cu 4% den e aña aki. Den high season APA ta ricibialrededor di 45 calls pa luna y den low seasonalrededor di 10 pa 12.

Sunsets in the lesser Antilles

Valiant Lady ta riba e itinerario “Sunsets in the lesser Antilles”, cu a sali for di Puerto Rico dia 20 di januari, despues yega Aruba, sigui pa Corsou, Martinique, St. Kittsy ta termina e itinerario atrobe na Puerto Rico dia 27 di januari.

Lo mira Valiant Lady mas biaha

Mester menciona cu, ya caba APA a sigura cu e mesun crucero aki, Valiant Lady, lo bishita nos isla ocho biaha den total den aña 2024. Su “Sister ship” Scarlet Lady lo bishita Aruba pa prome biaha na december 2024.

Bonbinina Aruba

Gerencia di APA a subi abordo di e crucero pa haci e tradicional intercambio di plakkaat. E capitan a expresa su satisfaccion pa ta na Aruba y pa sinti e calor humano di nos hendenan. Tambe a menciona cu e pasaheronan y miembronan di tripulacion tabata entusiasma pa bin Aruba door di e estadia largo ya cu Valiant Lady lo permanece den waf te cu mei di anochi. APA di otro banda a expresa nan deseo di por saluda e crucero pa hopi biaha mas den futuro y

cu Aruba lo sigui reforsa e aliansa cu Virgin Voyages pa sigui ricibi e barconan di e linea di crucero aki.

Aruba ta nabega den bon direccion

Mario Arends, Commercial Manager di Aruba Ports Authority N.V., a duna di conoce cu parti di e strategia di APA ta pa atrae mas linea di crucero cu ta trece pasahero cu poder di adkisicion. Di e manera aki por sigui incrementa e impacto economico pa nos isla pero tambe pa nos waf.

Nuebe “first call” den 2024

E seis cruceronan cu nos a ricibi ta un cantidad significante cu nos no ta custuma di mira, esaki sigur ta un bon indicacion. Pa ful e aña APA lo tin un total di nuebe first call. Pa por trece e cruceronan aki na nos waf ta tuma hopi tempo di trabou pa convence y papia cu e linea di crucero pa inclui Aruba den su itinerario. APA lo sigui traha pa trece barco crucero nobo y moderno na nos isla. APA tin hopi proyecto den pipeline y mas crucero ta hunga un rol hopi importante den dje.

Tocante Valiant Lady

Capacidad (double occupancy) di Valiant Lady ta di 2.770 y ta conta cu un tripulacion di 1.160 persona. A start cu construccion di e crucero aki den luna di october 2016 via e constructor naval Italiano Fincantieri. E asina yama “coin ceremony” a tuma luga den luna di februari di aña 2019 y a sali na mei 2020 for di e shipyard di Sestri Ponente. A entreg’e na Virgin den luna di juli 2021 como di dos barco di e flota y a haci su biahe inaugural den luna di maart 2022 for di Portsmouth. Cu 110.000 GT y midiendo 278 meter (912 pia) largo cu un capacidad di 2.770 pasahero, a construi e barco cu proporcionnan similar na e barco ruman mayor Scarlet Lady.

Tocante Aruba Ports Authority N.V.:

A funda Aruba Ports Authority N.V. na aña 1981. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 80 trahado den servicio directo. Hunto ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Pa aña ta yega mas o menos 330 crucero na Oranjestad y un otro 905 barco di carga na Barcadera (sin conta barkitos y launch services), prome cu e pandemia. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.