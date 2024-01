Minister Endy Croes: E DI DIES CONTAINER CU MATERIAL DEPORTIVO A YEGA ARUBA A tuma luga un demostracion di uzo di e materialnan na e gymzaal di Scol Basico Washington.

ORANJESTAD: Diamars mainta, Minister Endy Croes hunto cu Sport for Children Foundation di Hulanda, Sport for Youth Foundation di Aruba y representenan di diferente schoolbesturen a bishita e gymzaal di Scol Basico Washington. Manera ta conoci, den luna di december e proyecto di renobacion di e gymzaal a keda cla, unda a renoba e vloer, a verf e muraya y a drecha e dak. Recien, di 10 container cu hopi material deportivo a yega Aruba. En conexion cu celebracion aki a invita diferente schoolbesturen, unda cu a duna un demostracion di con pa uza e materialnan. Sport for Youth Foundation di Aruba ta un fundacion cu ta trece diferente material deportivo di segunda mano renoba for di Hulanda pa Aruba. Sports for Children di Hulanda ta haci entrega di e materialnan deportivo di segunda mano ful renoba completamente gratis na Sport for Youth Foundation di Aruba. Unabes cu Sport for Youth Foundation di Aruba ricibi e materialnan aki, ta entrega nan na diferente scol y centro deportivo na Aruba.

Sr. Stefan Groothuis, kende ta gerente di logistica di Sport for Children Foundation na Hulanda a indica cu nan ta busca e materialnan deportivo, drecha nan y haci donacion na e scolnan. Banda di esaki, Sr. Groothuis a indica cu e gymzaal di Scol Basico Washington ta manera un gymzaal mester ta y ta desea di mira mas gymzaal asina na Aruba

Pa conclui, minister di Deporte ta gradici Sport for Children Foundation, Sport for Youth y tur stakeholders cu a percura pa e container y transporte di e materialnan yega Aruba. Tambe, Minister Endy Croes ta gradici Gobierno di Aruba pa contribui pa por a saca e materialnan liber di impuesto. Di e forma aki Ministerio di Deporte ta contribui pa ekipa gymzaal di e scolnan na Aruba cu materialnan deportivo, pa asina e alumnonan por haya les di gymnatiek (gymles) na un forma mas eficiente. Pabien y hopi exito.