Avianca ta expande conexion entre Medellin y Aruba Aeropuerto di Aruba ta yama bonbini na 4 vuelo semanal for di Medellin desde juni 2024

ORANJESTAD- Cu masha orguyo Aeropuerto di Aruba ta anuncia un crecemento significante den e conexion pa Colombia cu Avianca door di reintroduci su ruta non-stop for di Medellin pa Aruba.

Recientemente e aerolinea a anuncia su plannan pa expande su servicio pa Aruba cuminsando e operacion desde Medellin, Colombia cu cuater vuelo semanal cuminsando desde juni 2024. E vuelonan ta programa riba dialuna, diaranson, diabierna y diadomingo saliendo for di Aruba 11:15 am y yegando 12:25 pm na Medellin, Colombia.

E decision di Avianca pa expande e servicionan ta refleha e compromiso cu e aerolinea tin pa fortalece e conexion entre Colombia, Latino America y Caribe a traves di Medellin. David Alemán, Sales Director di Avianca pa Colombia y Sur America, a destaca e status di Aruba como destinacion principal pa Avianca, cu actualmente ta opera seis vuelo semanal desde Bogota.

E ruta di Medellin pa Aruba ya caba ta operacional caba pa un tempo. Wingo ta ofrece cuater vuelo semanal riba dialuna, diamars, diaranson y diasabra. Avianca lo haci uzo di un Airbus A320 cu capacidad pa 180 stoel pa e ruta Medellin-Aruba. Ta spera cu e expansion aki lo aumenta e capacidad di stoel entre e dos destinacionnan cu un 90% compara cu aña 2023. Medellin lo consisti di un participacion den e mercado di 17% di henter e capacidad di America Latino. Ademas, Medellin ta transformando den un centro di conexion crucial pa Avianca, cu mas di 20 ruta nacional y internacional.

E aumento di frecuencia tin como obhetivo pa ofrece su pasaheronan mas flexibilidad y opcion na momento cu nan ta planea nan biahe, no unicamente pa Colombia pero tambe p’e otro destinacionnan solicita den Sur America. Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive, a duna di conoce cu: “Como obhetivo principal di nos aeropuerto, nos ta dedica pa engrandece y mantene e conexionnan strategico y garantisa e sostenibilidad a largo plaso di nos rutanan.”

Detaye di vuelo

E ruta Medellin-Aruba lo ta operacion durante cuater biaha pa siman riba dialuna, diaranson, diabierna y diadomingo, cuminsando desde 2 di juni 2024. Tin posibilidad pa book ticket riba Avianca su website: https://www.avianca.com/en/ of cerca bo agente di biahe preferi.

Ruta Ora di salida Ora di yegada MDE-AUA 8:00 AM 10:40 AM AUA-MDE 11:45 AM 12:25 PM

Tocante Medellin

Medellin, den e curason di Colombia, ta birando un hub pa e biaheronan cu ta en busca di conexion rond di henter Latino America y Caribe. Cu su cultura excitante, paisahe impresionante y infrastructura den crecemento, Medellin ta fungi como un punto fundamental pa e iniciativanan di expansion di Avianca, fomentando un miho conexion den henter e region.

Tocante Avianca

Avianca, un aerolinea lider den Latino America, ta dedica na facilita experiencia di biahe senciyo pa e pasaheronan na Colombia, Sur America y mas. Cu un compromiso den experencia den servicio y conexion, Avianca ta sigui innova y amplia su red di ruta, solidificando su posicion como operador di confiansa ainda mas den e region.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion non-stop rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di december 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba. Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/

Fecha: 30 di januari 2024

Avianca Expands Connection Between Medellin and Aruba

Aruba Airport welcomes 4 weekly flights from Medellin, starting June 2024

ORANJESTAD – Aruba Airport proudly announces significant growth in its connection to Colombia with Avianca reintroducing its non-stop route from Medellin to Aruba.

The airline recently announced its plans to expand its service to Aruba by starting operations from Medellin, Colombia with four weekly flights commencing in June 2024. The flights are scheduled for Mondays, Wednesdays, Fridays, and Sundays departing at 11:45 AM from Aruba and arriving at 12:25 PM in Medellin, Colombia.

The decision to enhance services reflects Avianca’s commitment to strengthening connectivity between Colombia, Latin America, and the Caribbean through Medellin. David Aleman, Sales Director of Avianca for Colombia and South America, emphasized Aruba’s status as a premier destination for Avianca, which currently operates six weekly flights from Bogota.

The Medellin to Aruba route has been operational for some time, with Wingo offering four weekly flights on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, and Saturdays. Avianca will utilize an Airbus A320 with 180 seats for the Medellin-Aruba route. This expansion is expected to increase seat capacity between the two destinations by 90% compared to 2023, with Medellin holding a 17% market share of all capacity from Latin America. Additionally, Medellin is evolving into a crucial connecting hub for Avianca, boasting over 20 domestic and international routes.

The increased frequency aims to offer passengers greater flexibility and options when planning their journeys, not only to Colombia but also to other sought-after destinations in South America. Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive, expressed, “As a primary goal for our airport, we are dedicated to growing and maintaining strategic connections and ensuring the long-term sustainability of our routes.”

Flight details:

The Medellin-Aruba route will operate four times a week on Mondays, Wednesdays, Fridays, and Sundays, starting June 2nd, 2024. Tickets are available to book via Avianca’s website at https://www.avianca.com/en/ or through your preferred travel agent.

Route Departure time Arrival Time MDE – AUA 8:00 AM 10:40 AM AUA – MDE 11:45 AM 12:25 PM

About Medellin:

Medellin, nestled in the heart of Colombia, is emerging as a bustling hub for travelers seeking connections throughout Latin America and the Caribbean. With its vibrant culture, stunning landscapes, and growing infrastructure, Medellin serves as a pivotal point for Avianca’s expansion initiatives, fostering enhanced connectivity across the region.

About Avianca:

Avianca, a leading airline in Latin America, is dedicated to facilitating seamless travel experiences for passengers across Colombia, South America, and beyond. With a commitment to excellence in service and connectivity, Avianca continues to innovate and expand its route network, further solidifying its position as a trusted carrier in the region.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.5 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 6% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: January 30, 2024

Avianca amplía la conexión entre Medellín y Aruba

El aeropuerto de Aruba da la bienvenida a 4 vuelos semanales desde Medellín, a partir de junio de 2024

ORANJESTAD – El Aeropuerto de Aruba se enorgullece de anunciar un crecimiento significativo en su conexión con Colombia con la reintroducción de Avianca de su ruta sin escalas desde Medellín a Aruba.

La aerolínea anunció recientemente sus planes de ampliar su servicio a Aruba iniciando operaciones desde Medellín, Colombia, con cuatro vuelos semanales a partir de junio de 2024. Los vuelos están programados para los lunes, miércoles, viernes y domingos con salida a las 11:45 a. m. desde Aruba y llegando a las 12:25 p.m. a Medellín, Colombia.

La decisión de mejorar los servicios refleja el compromiso de Avianca de fortalecer la conectividad entre Colombia, América Latina y el Caribe a través de Medellín. David Alemán, Director de Ventas de Avianca para Colombia y Sudamérica, destacó la condición de Aruba como destino principal para Avianca, que actualmente opera seis vuelos semanales desde Bogotá.

La ruta Medellín a Aruba ha estado operativa desde hace algún tiempo, y Wingo ofrece cuatro vuelos semanales los lunes, martes, miércoles y sábados. Avianca utilizará un Airbus A320 de 180 asientos para la ruta Medellín-Aruba. Se espera que esta expansión aumente la capacidad de asientos entre los dos destinos en un 90% en comparación con 2023, y Medellín tendrá una participación de mercado del 17% de toda la capacidad de América Latina. Además, Medellín se está convirtiendo en un centro de conexión crucial para Avianca, con más de 20 rutas nacionales e internacionales.

El aumento de frecuencia tiene como objetivo ofrecer a los pasajeros mayor flexibilidad y opciones a la hora de planificar sus viajes, no sólo a Colombia sino también a otros destinos solicitados en América del Sur. Jo-Anne Meaux-Arends, ejecutiva de desarrollo de negocios de aviación, expresó: “Como objetivo principal de nuestro aeropuerto, estamos dedicados a hacer crecer y mantener conexiones estratégicas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestras rutas”.

Detalles del vuelo:

La ruta Medellín-Aruba operará cuatro veces por semana los lunes, miércoles, viernes y domingos, a partir del 2 de junio de 2024. Los tickets están disponibles para reservar a través del sitio web de Avianca en https://www.avianca.com/es/ o a través de su agente de viajes preferido.

Ruta Hora de salida Hora de llegada MDE – AUA 8:00 AM 10:40 AM AUA – MDE 11:45 AM 12:25 PM

Acerca de Medellín:

Medellín, ubicada en el corazón de Colombia, se está convirtiendo en un animado centro para viajeros que buscan conexiones en toda América Latina y el Caribe. Con su vibrante cultura, impresionantes paisajes e infraestructura en crecimiento, Medellín sirve como un punto fundamental para las iniciativas de expansión de Avianca, fomentando una mejor conectividad en toda la región.

Acerca de Avianca:

Avianca, aerolínea líder en Latinoamérica, se dedica a facilitar experiencias de viaje sin contratiempos para los pasajeros en Colombia, Suramérica y más allá. Con un compromiso de excelencia en servicio y conectividad, Avianca continúa innovando y expandiendo su red de rutas, consolidando aún más su posición como aerolínea de confianza en la región.

Acerca del aeropuerto de Aruba AUA

El Aeropuerto de AUA es uno de los más transitados de la región del Caribe, con 22 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, contribuyendo a procesar más de 2,5 millones de pasajeros al año y ofreciendo servicios aéreos a 22 ciudades y 34 destinos sin escalas en todo el mundo. El 76% de los mercados atendidos por el aeropuerto de AUA proceden de Estados Unidos y Canadá, el 14% de Latinoamérica, el 6% de Europa y el 4% del Caribe Holandés. El Aeropuerto de AUA lo atribuye al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, proporcionando un lugar de trabajo de confianza, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de la comunidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para la isla.

Obtenga más información sobre lo que ocurre en el aeropuerto de AUA visitando www.airportaruba.com y conecte con el aeropuerto de AUA en twitter.com/Aruba_Airport, facebook.com/ArubaAirport, instagram.com/arubaairport/ y linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Enero 30, 2024