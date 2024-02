World Wetlands Day 2024: Nos ta honra un di e ecosistemanan mas rico na biodiversidad

ORANJESTAD – Awe 2 di februari ta observa e Dia Mundial di ‘Wetland’. Directie Natuur en Milieu (DNM) ta encarga cu e maneho y tambe e conscientisacion di e pueblo riba temanan importante relaciona cu Naturalesa y Medio Ambiente. E aña aki ‘World Wetlands Day’ ta pone enfoke riba e relacion cu hende tin of tawata tin cu ‘wetlands’ y e bienestar humano. E interdependencia ta uno bunita pero tambe fragil. E campaña 2024 ta pone enfasis ariba e urgencia cu nos mester tin pa actua pa preserva y restaura e ecosistema aki cu ta asina rico na biodiversidad. Esaki ta locual tambe ta sostene bienestar di hende y ta inspira culturanan unico. DNM ta uni na e celebracion aki.

Con a yega na un dia di observacion di ‘wetlands’/saliñanan? E tratado internacional, Convencion di ‘Wetlands’ ta adopta desde 2 di februari 1971. E tawata e prome acuerdo multilateral, ambiental, global, moderno, y cu a keda e unico dedica na un ecosistema specifico. Awe, e convencion tin un miembrecia global di 172 pais, oficialmente conoci como Partidonan den Contracto.

E Secretariado di e Convencion ta organisa e campaña di conscientisacion di Dia Mundial di ‘Wetlands’, y Partidonan di e Contrato di e Convencion ta celebra e Dia Mundial di ‘Wetlands’ desde cu a establec’e pa prome biaha na 1997. Dia Mundial di Wetlands tin e sosten di Nacionnan Uni. E Asamblea General di Nacionnan Uni a adopta un resolucion na 2021 cu a establece dia 2 di februari como Dia Mundial di ‘Wetlands’ y tur 193 pais miembro ta invita pa observa y promove e dia.

Kico ta ‘wetlands’y kico ta su rol? Na Papiamento nos por compara e ‘wetlands’ cu e area di saliña, arenanan cubri pa matanan di mangel, areanan na unda tin awa ta para, pero e ta encera mas cu esey te hasta rifnan di coral. Actualmente,’wetlands’ ta ocupa aproximadamente 6% di e superficie mundo. Esaki ta un area na unda tin awa salo (di lama) of awa dushi (cu ta bini di yobida) manera ta yam’e awa brak. Por existi ‘wetlands’na costa of parti mas paden di un pais, e por ta traha pa naturalesa of traha pa hende. E por ta permanente of temporal y tambe por ta cu awa ta keda para of por tin coriente. ‘Wetlands’ di awa dushi ta rooinan, riunan, lagoennan, llano di inundacion. Na Spaño nan ta yam’e ‘Humedales’, ‘estuarios’ of tambe area di ‘pantano’ di awa sala. ‘Humedales’ traha pa hende ta inclui te hasta plasnan (vijver) di pisca, cultivo di aroz y ‘reservoirs’ cu ta reservanan di awa. ‘Wetlands’ ta un ecosistema esencial cu ta brinda humanidad un cantidad di servicionan cu ta vital pa nos salud, economia y bienestar. Algun di e servicionan di e ecosistema aki ta entre otro: purifica awa, promove biodiversidad, provee cuminda y ta sirbi como proteccion contra efectonan di cambio di clima. E area aki yena cu matanan, entre otro matanan di mangel cu ta proteha nos costanan. E areanan di ‘wetlands’ ta cas pa hopi bestia. ‘Wetlands’ tin un rol crucial pa mantene e planeta den condicionan saludabel. Y ora nos ta papia di salud humano tambe mester menciona e salud mental di hende. Na e area di ‘wetlands’ hende ta bay pa relaha nan mente y promove paz. Asina mes cu e ecosistema aki ta brinda asina hopi servicio toch e ta na peligro pa disparce. Desde 1970, un tercer parti di ‘wetlands’ na mundo a bin ta disparce. Esunnan cu t’ey, ta disparciendo tres biaha mas liher cu e mondinan.

Kico nos por haci pa e ecosistema aki? Dia Mundial di ’Wetlands’ ta un oportunidad pa nos eleva nos voz pa ‘wetlands’ y compromete nos mes pa proteha nan. Nos ta invita tur hende pa uni nan esfuersonan pa restauracion di ‘wetlands’ di nos pais, pa sigura cu nan ta keda saludabel pa generacionnan cu ta bin. Aki nos ta inclui algun accion cu nos por tuma pa proteha ‘wetlands’:

Comparti potret di ‘wetlands’

Proteha e ‘wetlands’ existente.

Restaura ‘wetlands’ cu a bay atras.

Reduci uzo di kimiconan y pesticida cu por ‘run-off’ bay den area di ‘wetlands’.

Conserva awa.

Promove un estilo di bida cu ta sostenibel.

Haci accion di limpiesa den area di ‘wetlands’. Accion di limpiesa kiermen piki sushi y esaki no kiermen kita matanan of destrui locual ta natural.