ELMAR y SETAR ta colabora pa introduci un opcion conveniente di pago pa SmartUp Prepaid y EV ChargeUp riba Pay.Aw app

[Aruba, 1 di februari, 2024] – Por medio di e colaboracion strategico aki entre ELMAR y SETAR, clientenan di ELMAR awor por disfruta di un metodo nobo di pago na un forma digital pa e servicio di coriente prepaid (SmartUp) y servicio di stacion pa recarga vehiculo electrico (EV ChargeUp) directamente via e aplicacion di Pay.Aw.

“Nos ta entusiasma pa uni forsa cu SETAR pa trece un comodidad mas grandi pa nos clientenan,” a comenta Anthony Irausquin, CEO di ELMAR. “E metodo nobo di pago aki tabata hopi spera y ta marca un paso dilanti pa ELMAR den e mundo digital. Door di integra nos servicionan den e aplicacion di Pay.Aw, nos ta fortifica clientenan cu mas control y accesibilidad.” Anthony a extende su gratitud na e team di SETAR y su coleganan na ELMAR pa nan sosten.

E integracion di e servicionan di SmartUp Prepaid y EV ChargeUp den e aplicacion di Pay.Aw ta ofrece clientenan un variedad di beneficionan, incluyendo:

Disponibilidad 24/7: Como un solucion di pago digital, e servicio ta disponibel 24 ora pa dia, 7 dia pa siman, brindando flexibilidad na usuarionan na cualkier ora di dia of anochi.

Facil pa uza: Cu su 'user-friendly interface' pa usuarionan, e ta sumamente facil pa nabega y uza, sigurando un experencia sin problema pa tur usuarionan y haci maneho di utilidadnan mas facil.

Roland Croes, CEO di SETAR, a expresa e importancia di e ocasion importante aki, enfatisando cu “Esaki ta duna un impulso significante na e plataforma di Pay.Aw, cual a experencia crecemento enorme.” E a remarca cu e integracion di e servicionan di ELMAR riba Pay.Aw ta representa e compromiso di SETAR pa brinda servicionan balioso pa comunidad y asisti otro ‘stakeholders’.”

E integracion di e servicionan di SmartUp Prepaid y EV ChargeUp den e aplicacion di Pay.Aw ta marca un logro den esfuersonan continuo di ELMAR pa sigui modernisa su servicionan, y adapta na e necesidadnan di su clientenan cu continuamente ta cambiando.

Pa celebra e momento aki, e prome 700 clientenan existente di SmartUp Prepaid y EV ChargeUp cu haci uzo di Pay.Aw lo ricibi 50 kWh gratis riba nan cuenta. Y e prome 300 personanan cu bira cliente nobo SmartUp Prepaid of EV ChargeUp y haci uzo di nos opcion pa Top Up via Pay.Aw, lo ricibi 25 kWh gratis! Nos kier encurasha tur nos clientenan di SmartUp Prepaid y EV ChargeUp pa bishita e Pay.Aw app pa Top Up of download e app riba Google Play Store of Apple App Store awor mes.

Pa mas informacion tocante e servicionan di SmartUp Prepaid y EV ChargeUp di ELMAR, bishita e website di ELMAR of tuma contacto cu Customer Service di ELMAR na customerservice@elmar.aw. Y pa preguntanan tocante e aplicacion di Pay.Aw, por fabortuma contacto cu Customer Service di SETAR na customercare@pay.aw.