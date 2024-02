Ampliacion di orario di servicio na sucursal di ELMAR pa clientenan di SmartUp Prepaid Atencion na tur nos clientenan di SmartUp Prepaid service,

Posted in

Diahuebs 1 di februari 2024, nos a introduci un opcion di pago addicional via e app di Pay.Aw di SETAR, cual tin como meta pa brinda mas conveniencia na nos clientenan cu ta prefera transacion online. E lansamento di pago via Pay.Aw tabata un introduccion di forma extra di pago, na banda di e dos formanan di pago existente cual ta na sucursal di ELMAR y na pomp stacionnan rond di Aruba. E introduccion aki no tabata tin como intencion pa reemplaza e otro formanan di pago existente.

Sinembargo, ELMAR a haya informacion awemainta, diabierna 2 di februari, for di nos clientenan cu ta prefera un transacion personal, cu tin pomp stationnan a stop e servicio pa recarga nan cuenta di SmartUp Prepaid. E Aruba Gas Dealers Association (“AGDA”) a tuma e decision pa suspende e servicio aki sin notificacion previo na ELMAR of nos clientenan.

Nos meta ta keda pa ofrece nos clientenan diferente opcion di pago considerando tur preferencia di nos clientenan.

Actualmente nos ta trahando activamente pa busca un solucion pa nos clientenan di SmartUp Prepaid. Pa facilita nos clientenan di SmartUp Prepaid service, nos sucursal di Oranjestad lo ta habri:

Awe, diabierna 2 di februari 2024, te cu 8:00 pm

Mayan, diasabra 3 di februari 2024, for di 8:00 am te cu 4:00 pm

Diadomingo, 4 di februari 2024, for di 8:00 am te cu 4:00 pm

Entrante dialuna 5 di februari 2024, tanto nos sucursal di Oranjestad como esun di San Nicolas lo ta habri for di 7:45 am te cu 8:00 pm. Alabes nos Contact Center tambe lo ta habri e mesun orarionan cu nos sucursal di Oranjestad. Mientrastanto, nos kier encurasha nos clientenan di SmartUp Prepaid y EV ChargeUp pa explora e opcion di pago digital disponibel via e app di Pay.Aw.

Nos ta urgi nos clientenan di SmartUp Prepaid cu ainda ta dispone di un meter STS (manual of cu keypad), pa haci uzo di e oportunidad aki pa recarga coriente na un di nos sucursalnan. E forma di pago via Pay.Aw no por wordo utilisa pa e meternan aki.

Nos clientenan di SmartUp Prepaid por keda trankil cu si ricibi notificacion durante anochi cu e cantidad di kWh ta cabando, e meter Prepaid lo continua suministra coriente te cu 8:00 am, dunando asina e oportunidad pa pasa recarga su siguiente mainta na sucursal di ELMAR. Esaki ta conta solamente pa clientenan Prepaid cu smart meter. Nos kier urgi clientenan Prepaid cu meter STS (manual of keypad) pa recarga durante orarionan nobo di servicio.

Nos ta gradici tur nos clientenan di SmartUp Prepaid pa nan comprension mientras nos ta trahando duro pa atende cu e asunto aki. Nos ta mantene un compromiso pa informa boso tocante e desaroyonan y avansenan durante e proceso aki. Pa mas informacion, por tuma contacto cu nos Departamento di Customer Service na 523-7100 of customerservice@elmar.aw durante siman te cu 8:00 pm y durante weekend te cu 4:00 pm.