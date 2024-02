[VIDEO] Chauffeur a dal homber di edad crusando yegando na su auto y a sigi core bay

Dialuna mainta tempran a sosode un accidente cu hende herida na Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata un auto chikito di marca hopi popular cu a bini cu velocidad for di zuid y a yega dal e homber yegando pa drenta su pick-up pero a dal e y a sigi core subi e crusada sin para y a bay for di e sitio. Polis a nota cu aki ta trata di un homber di edad cual ta seriamente herida y ta sangrando for di su cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte cu urgencia pa hospital. E specialistanan di trafico a presenta na e sitio pa cu e investigacion. A logra saca afor cu aki ta trata di un Toyota Vitz y aparentemente lo ta logrando pa saca e number di auto aki. Si tin cualkier persona cu lo sa cual auto lo ta esun nan por tuma contacto cu polis na telefoon 100 of cu departamento di trafico na Balashi.