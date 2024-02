Entrante zomer 2024: Joost Meijs lo baha como CEO di Aeropuerto di Aruba

Oranjestad- Joost Meijs, CEO di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) desde augustus di aña 2019, lo bandona su funcion na Aeropuerto di Aruba una bes cu e termina cu su mandato di cinco aña.

Conhuntamente cu e demas miembronan di e directiva di AAA y tur e empleadonan di aeropuerto, durante e ultimo añanan, a realisa un cantidad di mehoracion na aeropuerto.

Na comienso di aña 2019, e trabou di mas importante pa management tabata pa implementa di un manera exitoso e gran inversion tan spera den e terminal na aeropuerto y demas infrastructuranan bou di e nomber Gateway 2030. E prome fase, un baggage system nobo y un un sala di check-in, lo ta cla y entrega memey di aña 2024. E fase aki ta conta cu un inversion di mas di 140 miyon dollar y ta den ehecucion door di un grupo di constructor local. Ta spera cu e construccion di e di dos fase di Gateway 2030, e areanan nobo di espera y gate adicional, lo cuminsa durante zomer 2024. Ademas a inicia cu e trabounan di preparacion pa e di tres y ultimo fase y ta completa un inversion total pa Gateway 2030 di mas di 300 miyon dollar.

E crisis di COVID na aña 2020 y aña 2021 a causa un periodo di incertidumbre pa Aeropuerto di Aruba. E caida drastico di fluho di ingreso debi na e menor cantidad di pasahero como resultado directo di crisis di COVID y e incertidumbre riba e velocidad di e recuperacion, a hiba na e decision di ahusta e organisacion di aeropuerto. Na aña 2024, aeropuerto a recupera totalmente for di e crisis di COVID. E variedad di destinacion a amplia y e cantidad di pasahero a yega un nivel record; aña 2023 compara cu aña 2019 a subi cu 8%, presupuesto di aña 2024 compara cu aña 2019 a subi cu 11%. Despues di un resultado financiero significativamente negativo crea pa COVID, aeropuerto ta financieramente stabiel y cu un rendimento saludabel.

Na aña 2021, den colaboracion cu tur empleado, a formula un strategia ambicioso corporativo pa converti Aeropuerto di Aruba den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y cu bista riba futuro den Sur America y Caribe. Ta pa e motibo ey mes aeropuerto ta inverti constantemente den cuater pilar strategico: desaroyo di su empleadonan, calidad di su servicio y di e infrastructura di aeropuerto, innovacion y oportunidad nobo, sostenibilidad y responsabilidad social.

Na aña 2023, e pasaheronan a score e procesonan di aeropuerto como un 4.50 di satisfaccion di cliente y un 4.32 den experiencia di cliente (basa riba un escala di 1-5). E engagement score di e empleadonan ta n’e momentonan aki na un nivel record di 3.82 (basa riba escala 1-5). Aeropuerto di Aruba ta e prome aeropuerto na mundo pa ricibi e certificado Green Globe na aña 2022. Durante e mas recien Siman di Integridad cu e tema “Follow Your Moral Compass”, a selecciona aeropuerto como un compania cu un trayectoria comproba pa e area di integridad, dunamento di cuenta, transparencia, sostenibilidad y responsabilidad social.

Aeropuerto di Aruba a tuma e iniciativa di establece Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), un colaboracion entre e seis aeropuertonan di Caribe Hulandes. E meta di DCCA ta pa mehora e calidad y siguridad di e aeropuertonan y crea un escala a traves di un cooperacion estrecho y intercambio di informacion y conocemento. Desde su comienso, DCCA a impulsa un plan ambicioso pa e conexionnan aereo ta mas accesibel, eficiente y sostenibel entre e seis islanan. Esaki a resulta den e salida di e prome avion electrico den espacio aereo Caribense desde Aeropuerto di Aruba na aña 2022.

Na aña 2023, a celebra 100 aña di aviacion na Aruba conhuntamente cu e comunidad di Aruba y tur stakeholders. KLM a inicia cu e celebracion di su 103 aniversario presentando e tradicional casita blauw di Delft na Gobernador di Aruba. Pa e ocasion aki a scoge un version miniatura di e cas di famia Ecury na Aruba. E celebracionnan a continua cu un exhibicion di aviacion pa publico, e instalacion di un replica di brons di e prome avion cu a baha na Aruba, e minting di e moneda conmemorativo di parti di Banco Central di Aruba y durante e celebracionnan, Minister di Cultura a asigna e ex-terminal di aeropuerto “Dakota building” oficialmente como un monumento.

Joost Meijs, CEO di AAA, a expresa cu: “Mi ta disfruta pa lidera e aeropuerto ambicioso aki y lo sigui hacie te na e final di mi mandato cu ta termina na zomer 2024. Aeropuerto di Aruba ta conta cu un ekipo fantastico y ta danki na e bon trabou y e gran compromiso di tur colega, cu aeropuerto a logra cu exito e implementacion di nos strategia corporativo. Ademas, e asociacionnan solido cu Ministerio di Turismo, Directie Luchtvaart, Aruba Tourism Authority (ATA), Aruba Hotel and Timeshare Association (AHATA) y socionan di aeropuerto, incluyendo Duana, Inmigracion, CBP di Merca, concessionaires y e companianan di ground handling, ta y lo sigui ta crucial pa e exito di aeropuerto”.

Gerald Tsu, Presidente di e conseho di supervision, a duna di conoce cu: “E conexion di Joost cu Schiphol International ta un muestra di su excelente reputacion den e area di maneho di aeropuerto. Su habilidadnan pa soluciona problema y mentalidad pa garantisa cu ta cumpli cu tur loke mester haci, ta demostra su capacidad pa bridge gaps. Cu un strategia corporativo nobo y cu e ayudo di e ekipo di liderasgo y tur e empleadonan di AAA, Aeropuerto di Aruba a supera e retonan di pandemia di COVID-19 bou su liderazgo como CEO. Nos ta gradici Joost pa su contribucion na AAA y nos ta dese’e exito durante e ultimo lunanan di su mandato y den tur su futuro plannan”.

Dangui Oduber, Minister di Turismo y Salud, a expresa cu: “ Aeropuerto di Aruba ta crucial pa e economia di Aruba y e bienestar di esnan cu ta biba aki. Mi ta orguyoso cu aeropuerto ta un organisacion stabiel y cu un vision pa futuro, e ta un ehempel pa e demas aeropuertonan den region. Nos aeropuerto awo ta lider den sostenibilidad. Nos ta gradici Joost Meijs pa su contribucion profesional na e organisacion y pa lidera AAA den e ultimo 5 añanan. Nos ta dese’e hopi exito den futuro!”

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion non-stop rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di december 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: 5 di februari 2024

Joost Meijs will step down as CEO of Aruba Airport in the summer of ‘24

Joost Meijs, CEO of Aruba Airport Authority N.V. (AAA) since August 2019, will leave the Aruba Airport after the end of his 5-year appointment term.

Together with the other members of AAA management and all employees of the airport, numerous improvements have been made to the airport in recent years.

At the start of 2019, the most important task for management was to successfully implement the planned large-scale investment in the airport terminal and other critical infrastructure under the name Gateway 2030. The first phase, a new baggage system, hall and check-in hall, will be completed and delivered mid-2024. This phase involves an investment of more than USD 140 million and is being carried out by a group of Aruban construction companies. Construction of the second phase of Gateway 2030, the new waiting areas, and additional gates, is expected to start in the summer of 2024. Preparatory work for the third and final phase has also started and completes a total investment in Gateway 2030 of more than USD 300 million.

The COVID crisis in 2020 and 2021 caused a period of great uncertainty for the Aruban airport. The drastic drop in revenue streams due to fewer passengers as a direct result of the COVID crisis, and the uncertainty about the speed of recovery, led to a decision to adjust the organization of the airport. In 2024, the airport has fully recovered from the COVID crisis. The destination portfolio has expanded, and the number of passengers has grown to a record high; 2023 compared to 2019 +8%, budget 2024 compared to 2019 +11%. After a significantly negative financial result in 2020 created by COVID, the airport is currently financially stable again with a healthy return.

In 2021, in collaboration with all employees, an ambitious corporate strategy was formulated to develop Aruba Airport into one of the most sustainable, safe, and future-oriented airports in South America and the Caribbean. To this end, the airport consistently invests in four strategic pillars: the development of its employees, the quality of its service and airport infrastructure, innovations and new opportunities, sustainability, and social responsibility.

In 2023, passengers rated the airport with a 4.50 for customer satisfaction and a 4.32 for customer experience (scale 1-5). The so-called engagement score of the employees is at a record high of 3.82 (scale 1 – 5). Aruba Airport was the first airport in the world to receive the Green Globe certificate in 2022. During the recently held Aruban Integrity Week with the theme “Follow Your Moral Compass”, the airport was selected as a company with a proven track record in the field of integrity, accountability, transparency, sustainability, and social responsibility.

Aruba Airport took the initiative to establish the Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), a collaboration between the six airports in the Dutch Caribbean. The objective of DCCA is to improve the quality and safety of the airports and to create scale through close cooperation and exchange of information and knowledge. Since its inception, the DCCA has been promoting an ambitious plan for affordable, efficient, and sustainable flight connections between the six islands. This has resulted in the departure of the first ever electric aircraft in Caribbean airspace from the Aruban airport in 2022.

In 2023, 100 Years of Aviation in Aruba was celebrated together with the Aruban community and stakeholders. KLM kicked off the festivities on its own 103rd birthday by presenting the traditional Delft blue house to the Governor of Aruba. For this occasion, a miniature version of the Ecury family house in Aruba was chosen. The festivities continued with an aviation exhibition for the public, the installation of a bronze replica of the very first aircraft to land in Aruba, the minting of a commemorative coin by the Central Bank of Aruba and, during the festivities, the former terminal of the airport “Dakota building” was officially designated as a monument by the Minister of Culture.

Joost Meijs, CEO AAA: “I enjoy leading this ambitious airport and will continue to do so until the end of my appointment term in the summer of 2024. Aruba Airport has a fantastic team, and it is thanks to the good work and enormous commitment of all colleagues that the airport has become so successful in implementing our business strategy. Also, the strong partnerships with external parties including the Ministry of Tourism, Directorate of Aviation, Aruba Tourism Authority (ATA), the Aruban Hotel and Timeshare Association (AHATA) and airport partners including customs, immigration, US CBP, concessionaires, and ground handling companies are and will remain crucial to the airport’s successes.”

Gerald Tsu, Chairman of the Supervisory Board: “The connection of Joost with Schiphol International is proof of his outstanding reputation in the field of airport management. His problem-solving skills and getting things done mentality are consistently demonstrated by his ability to bridge gaps. With a new corporate strategy and with the help of the leadership team and all employees of AAA, Aruba Airport has overcome the challenges of the COVID-19 pandemic under his leadership as CEO. We warmly thank him for his contribution to AAA and wish him success in the final months of his appointment period and in all his future activities.”

Dangui Oduber, Minister of Tourism and Healthcare: Aruba Airport is crucial for the economy of Aruba and the well-being of its residents. I am proud that the airport is a stable and forward-looking organization, serving as an example for other airports in the region. Our airport is now a leader in sustainability. We thank Joost Meijs for his professional contribution to the organization and for leading AAA during the past 5 years. We wish him much success for the future!”

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 6% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what's happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com

Date: February 5, 2024

Joost Meijs stopt in de zomer ‘24 als CEO van Aruba Airport Authority N.V.

ORANJESTAD – Joost Meijs, sinds Augustus 2019 CEO van Aruba Airport Authority N.V. (AAA), vertrekt na het aflopen van zijn benoemingsperiode van 5 jaar, bij de Arubaanse luchthaven.

Samen met de overige leden van het management en alle medewerkers van de luchthaven, is in de afgelopen jaren gewerkt aan talloze verbeteringen van de luchthaven.

Bij aanvang in 2019 was de belangrijkste opdracht voor het management het succesvol uitvoeren van de geplande grootschalige investering in de luchthaventerminal en andere kritische infrastructuur onder de naam Gateway 2030. De eerste fase, een nieuw bagagesysteem, hal en check-in hal, zal medio 2024 worden opgeleverd. Deze fase betreft een investering van ruim USD 140 mio en wordt uitgevoerd door een groep van Arubaanse bouwbedrijven. De bouw van de tweede fase van Gateway 2030, de nieuwe wachtruimtes en extra gates, zal naar verwachting in de zomer van 2024 starten. Ook de voorbereidende werkzaamheden voor de derde, en laatste fase zijn inmiddels opgestart en completeert een totale investering in Gateway 2030 van > USD 300 million.

De COVID crisis in 2020 en 2021 zorgde voor een periode van grote onzekerheid voor de Arubaanse luchthaven. De drastische terugval van de inkomstenstroom door minder passagiers als een direct gevolg van de COVID crisis, en de onzekerheid over de snelheid van een herstel, leidde tot een besluit de organisatie van de luchthaven aan te passen. Anno 2024 is de luchthaven volledig hersteld van de COVID crisis. Het bestemmingenpakket is uitgebreid en het passagiersaantal gegroeid naar een recordhoogte; 2023 ten opzichte van 2019 +8%, budget 2024 ten opzichte van 2019 + 11%. De luchthaven is, na een door COVID gecreëerd aanzienlijk negatief financieel resultaat in 2020, anno 2024 weer financieel stabiel met een gezond rendement.

In 2021 werd met medewerking van alle medewerkers een ambitieuze ondernemingsdoelstelling geformuleerd om Aruba Airport te ontwikkelen tot één van de meest duurzame, veilige en toekomstgerichte luchthavens in Zuid Amerika en het Caribisch gebied. De luchthaven investeert daartoe consequent in vier strategische pijlers; In de ontwikkeling van de werknemers, in de kwaliteit van haar service en airport infrastructuur, in innovaties en nieuwe mogelijkheden, en in duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In 2023 hebben de passagiers de luchthaven gewaardeerd met een 4.50 voor klanttevredenheid en een 4.32 voor klantervaring (schaal 1- 5). De zogenaamde “engagement score” van de medewerkers is op een recordhoogte van 3.82 (schaal 1 – 5). Als eerste luchthaven in de wereld ontving Aruba Airport in 2022 het Green Globe certificaat. Tijdens de onlangs gehouden Arubaanse Integriteitsweek met als thema “Follow Your Moral Compass” werd de luchthaven uitgekozen als een bedrijf met een bewezen staat van dienst op het gebied van integriteit, verantwoordelijkheid, transparantie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Aruba Airport nam het initiatief tot het oprichten van de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), een samenwerking tussen de zes luchthavens in het Nederlands Caribbisch gebied in. De doelstelling van DCCA is de kwaliteit en veiligheid van de luchthavens te verbeteren en schaalgrootte te creeren middels hechte samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis. Sinds haar oprichting promoot de DCCA een ambititeus plan voor betaalbare, efficiente en duurzame vliegverbindingen tussen de zes eilanden. Dit heeft geresulteerd in het vertrek van het eerste electrische vliegtuig ooit in het Caribische luchtruim vanaf de Arubaanse luchthaven in 2022.

In 2023 werd samen met de Arubaanse gemeenschap en stakeholders 100 Jaar Luchtvaart in Aruba gevierd. De KLM trapte de festiviteiten af op haar eigen 103de verjaardag met het aanbieden van het traditionele Delfts blauwe huisje aan de Gouverneur van Aruba. Voor deze gelegenheid was gekozen voor een miniatuur versie van het huis van de familie Ecury in Aruba. De festiviteiten kregen een vervolg met een luchtvaarttentoonstelling voor het publiek, het plaatsen van een bronzen replica van het allereerste vliegtuig dat landde in Aruba, het slaan van een herdenkingsmunt door de Centrale Bank van Aruba en, gedurende de festiviteiten, werd de voormalige terminal van de luchthaven “Dakota building” officieel aangemerkt als monument door de Minister van Cultuur.

Joost Meijs, CEO AAA: “Ik geef met veel plezier leiding aan deze ambitieuze luchthaven en zal dat blijven doen tot het einde van mijn benoemingstermijn in de zomer van 2024. Aruba Airport heeft een fantastisch team en het is dankzij het goede werk en de enorme inzet van alle collega’s dat de luchthaven zo succesvol is geworden in het uitvoeren van onze ondernemingsstrategie. Ook de sterke partnerships met externe partijen waaronder het Ministerie van Toerisme, Directie Luchtvaart, Aruba Tourism Authority (ATA), de Arubaanse hotel en timeshare associatie (AHATA) en de luchthaven partners waaronder de douane, immigratiedienst, US CBP, concessiehouders en de grond afhandelingsbedrijven zijn en blijven cruciaal voor de successen van de airport”.

Gerald Tsu, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De connectie van Joost met Schiphol International is het bewijs van zijn uitstekende reputatie op het gebied van luchthavenmanagement. Zijn probleemoplossende vaardigheden en “getting things done” mentaliteit worden consequent aangetoond door zijn vermogen om kloven te overbruggen. Met een nieuwe corporate strategie en met de hulp van het leiderschapsteam en alle medewerkers van AAA heeft de luchthaven van Aruba de uitdagingen van de COVID-19-pandemie onder zijn leiding als CEO overwonnen. Wij danken hem van harte voor zijn bijdrage aan de AAA en wensen hem veel succes in de laatste maanden van zijn benoemingstermijn en met al zijn toekomstige activiteiten.”

Dangui Oduber, Minister van Sport en Gezondheidszorg: “Aruba Airport is cruciaal voor de economie van Aruba en het welzijn van haar inwoners. Ik ben er trots op dat de luchthaven een stabiele en toekomstgerichte organisatie is en als voorbeeld dient voor andere luchthavens in de regio. Onze luchthaven is inmiddels leidend op het gebied van duurzaamheid. We danken Joost Meijs voor zijn professionele bijdrage aan de organisatie en voor het leiden van AAA gedurende de afgelopen 5 jaren. Wij wensen hem veel succes toe voor de toekomst!”.

Over Aruba Airport

AUA Airport is een van de drukste luchthavens in het Caribisch gebied, met 22 verschillende luchtvaartmaatschappijen die bijdragen aan de verwerking van bijna 3 miljoen passagiers per jaar en het onderhouden van vliegverbindingen naar 22 steden en 34 non-stopbestemmingen wereldwijd. De passagiers van AUA Airport komen voor 76% uit de Verenigde Staten en Canada, 14% uit Latijns-Amerika, 6% uit Europa en 4% uit het Nederlands Caribisch gebied. AUA Airport schrijft dit toe aan de stabiele economische omstandigheden op het eiland, het politieke klimaat, een gastvrije en meertalige bevolking en een veilige omgeving. De ambitie van AUA Airport is om één ​​van de meest duurzame, veilige en toekomstbestendige luchthavens van de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio te worden, een betrouwbare werkplek voor haar werknemers en met moderne luchthavenfaciliteiten en uitstekende klantenservice die de Arubaanse gastvrijheid weerspiegelt. AUA Airport levert een waardevolle bijdrage aan een welvarende toekomst van Aruba.

Lees meer over wat er gebeurt op AUA Airport op www.airportaruba.com

Datum: 5 februari, 2024

Joost Meijs dejará su cargo de director ejecutivo del aeropuerto de Aruba en el verano del 24

ORANJESTAD – Joost Meijs, director ejecutivo de Aruba Airport Authority N.V. (AAA) desde agosto de 2019, dejará el aeropuerto de Aruba una vez finalizado su mandato de cinco años.

Junto con los demás miembros de la dirección de AAA y todos los empleados del aeropuerto, en los últimos años se han realizado numerosas mejoras en el aeropuerto.

A principios de 2019, la tarea más importante para la dirección era implementar con éxito la gran inversión prevista en la terminal del aeropuerto y otras infraestructuras críticas bajo el nombre Gateway 2030. La primera fase, un nuevo sistema de equipaje, sala de quipaje y sala de check-in, estará terminado y entregado a mediados de 2024. Esta fase implica una inversión de más de USD 140 millones y está siendo ejecutada por un grupo de constructoras arubanas. Se espera que la construcción de la segunda fase de Gateway 2030, las nuevas áreas de espera y puertas adicionales, comience en el verano de 2024. También comenzaron los trabajos preparatorios para la tercera y última fase y completan una inversión total en Gateway 2030 de más de 300 millones de dólares.

La crisis del COVID en 2020 y 2021 provocó un período de gran incertidumbre para el aeropuerto de Aruba. La drástica caída de los flujos de ingresos debido a la menor cantidad de pasajeros como resultado directo de la crisis del COVID, y la incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación, llevaron a la decisión de ajustar la organización del aeropuerto. En 2024, el aeropuerto se ha recuperado totalmente de la crisis del COVID. La cartera de destinos se ha ampliado y el número de pasajeros ha alcanzado un nivel récord; 2023 respecto a 2019 +8%, presupuesto 2024 respecto a 2019 +11%. Después de un resultado financiero significativamente negativo en 2020 creado por COVID, el aeropuerto vuelve a estar financieramente estable con un rendimiento saludable.

En 2021, en colaboración con todos los empleados, se formuló una ambiciosa estrategia corporativa para convertir el aeropuerto de Aruba en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y orientados al futuro de América del Sur y el Caribe. Para ello, el aeropuerto invierte constantemente en cuatro pilares estratégicos: el desarrollo de sus empleados, la calidad de su servicio y de la infraestructura aeroportuaria, innovaciones y nuevas oportunidades, sostenibilidad y responsabilidad social.

En 2023, los pasajeros calificaron al aeropuerto con un 4,50 en satisfacción del cliente y un 4,32 en experiencia del cliente (escala 1-5). La asi llamada puntuación de compromiso de los empleados se encuentra en un nivel récord de 3,82 (escala 1 – 5). El Aeropuerto de Aruba fue el primer aeropuerto del mundo en recibir el certificado Green Globe en 2022. Durante la Semana de la Integridad de

Aruba celebrada recientemente con el tema “Siga su brújula moral”, el aeropuerto fue seleccionado como una empresa con una trayectoria comprobada en el campo de integridad, rendición de cuentas, transparencia, sostenibilidad y responsabilidad social.

El Aeropuerto de Aruba tomó la iniciativa de establecer la Cooperación de Aeropuertos del Caribe Holandés (DCCA), una colaboración entre los seis aeropuertos del Caribe holandés. El objetivo de DCCA es mejorar la calidad y seguridad de los aeropuertos y crear escala a través de una estrecha cooperación y el intercambio de información y conocimientos. Desde sus inicios, la DCCA ha estado impulsando un ambicioso plan para conexiones aéreas asequibles, eficientes y sostenibles entre las seis islas. Esto ha resultado en la salida del primer avión eléctrico del espacio aéreo caribeño desde el aeropuerto de Aruba en 2022.

En 2023, se celebraron los 100 años de la aviación en Aruba junto con la comunidad de Aruba y las partes interesadas. KLM inició las festividades de su 103º cumpleaños presentando la tradicional casa azul de Delft al Gobernador de Aruba. Para esta ocasión se eligió una versión en miniatura de la casa de la familia Ecury en Aruba. Las festividades continuaron con una exhibición de aviación para el público, la instalación de una réplica en bronce del primer avión que aterrizó en Aruba, la acuñación de una moneda conmemorativa por parte del Banco Central de Aruba y, durante las festividades, la antigua terminal del El “edificio Dakota” del aeropuerto fue designado oficialmente como monumento por el Ministro de Cultura.

Joost Meijs, director ejecutivo de AAA: “Disfruto liderando este ambicioso aeropuerto y continuaré haciéndolo hasta el final de mi mandato en el verano de 2024. El aeropuerto de Aruba tiene un equipo fantástico, y es gracias al buen trabajo y el enorme compromiso de todos los colegas que el aeropuerto haya tenido tanto éxito en la implementación de nuestra etsrategia corporativa. Además, las sólidas asociaciones con partes externas, incluido el Ministerio de Turismo, la Dirección de Aviación, la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), la Asociación de Hoteles y Tiempo Compartido de Aruba (AHATA) y socios aeroportuarios, incluidos aduanas, inmigración, CBP de EE. UU., concesionarios y servicios de tierra, son y seguirán siendo cruciales para el éxito del aeropuerto”.

Gerald Tsu, presidente del consejo de supervisión: “La conexión de Joost con Schiphol International es una prueba de su excelente reputación en el campo de la gestión aeroportuaria. Sus habilidades para resolver problemas y mentalidad de asegurar que las cosas se hagan se demuestran consistentemente por su capacidad para cerrar brechas. Con una nueva estrategia corporativa y con la ayuda del equipo de liderazgo y todos los empleados de la AAA, el aeropuerto de Aruba ha superado los desafíos de la pandemia de COVID-19 bajo su liderazgo como CEO. Le agradecemos calurosamente su contribución a la AAA y le deseamos éxito en los últimos meses de su mandato y en todas sus actividades futuras”.

Dangui Oduber, Ministro de Turismo y Salud: El aeropuerto de Aruba es crucial para la economía de Aruba y el bienestar de sus residentes. Estoy orgulloso de que el aeropuerto sea una organización estable y con visión de futuro, que sirva de ejemplo para otros aeropuertos de la región. Nuestro aeropuerto es ahora líder en sostenibilidad. Agradecemos a Joost Meijs por su contribución profesional a la organización y por liderar AAA durante los últimos 5 años. ¡Le deseamos mucho éxito en el futuro!”

Acerca del aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto Aruba es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con 22 aerolíneas diferentes operando en Aruba contribuyendo a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindando servicio aéreo a 22 ciudades y 34 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el aeropuerto de Aruba comprenden un 76% de Estados Unidos y Canadá, un 14% de América Latina, un 6% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El aeropuerto de Aruba atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto de Aruba es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba. .

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto de Aruba visitando www.airportaruba.com

Fecha: 5 de febrero de 2024