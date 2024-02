Associacion di Gasolin Dealers di Aruba (“AGDA”) ta desea di clarifica na comunidad di Aruba e decision unanimo, pero

lamentabel cu AGDA a haya su mes ta tuma dia 1 di Februari 2024. No ta un decision facil pero uno necesario.

Desde Augustus 2012 miembronan di AGDA a bin ta coopera cu ELMAR pa asina juda ELMAR pa brinda coriente Pre-Paga

na e comunidad di Aruba. Esaki inicialmente den forma di un programa piloto, despues a bai over na un acuerdo cu ELMAR

caminda cu miembronan di AGDA lo a bira partner exclusivo di ELMAR den benta di nan coriente Pre-Paga. Ta di menshona

cu ELMAR su unico costo pa e bendemento di coriente Pre-Paga tawata nan programa y training, e station nan mes mester a

cumpra un extra laptop y printer y suministra su mes cu papel tambe como recibo pa e cliente nan di ELMAR.

Nos miembronan lo a bende e producto di ELMAR na comunidad, ricibiendo un commision dependiendo di volumen di

benta.

Desde 2017 pa awor e gasto nan pa juda ELMAR cu e benta di coriente Pre-Paga ta sigui subi sin cu ELMAR ta tuma nota di

esaki, apesar cu AGDA a continuamente aserca ELMAR pa discuti esaki. ELMAR continuamente ta ahusta su prijsnan a base

di cu prijs di crudo ta subi of algo otro. AGDA su miembro nan no tin e luho ey paso ta gobierno ta dicta nos margen di

ganashi.

Un ehempel di e subida di costo pa por brinda e servicio di bende coriente Pre-Paga ta cu salario di trahador a subi, corriente

a subi y gastonan bancario a subi drasticamente pa nos miembronan (y tur otro comerciante na Aruba) ora pago wordo haci

via caarchi.

Pa por splica e situacion cu nos ta confrontando actualmente, nos tin un ehempel pa aclaria.

Si un cliente cumpra 100 florin di coriente na un stacion, e swipe esaki cu e carchinan nobo (Mastercard), esaki ta conduci na

un gasto immediato pa e stacion di entre 2.7% pa 3.99% (depende di e banco) cu banco ta kita for di e station. For di e cliente

su cuenta banco ta kita e suma di 100 florin, pero e suma cu nos miembro ta ricibi riba su cuenta di banco ta 96.01 florin, pues

aki ta surgi e promer perdida pa e station di 3.99 florin riba cada 100 florin di coriente.

Pero nos miembro si mester paga ELMAR 100 florin, aki ta surgi e di dos perdida pa e station di 3.99 florin, sin conta e gasto

pa e transfer e plaka aki pa ELMAR. ELMAR ta paga e stacion 3 florin of 2.50 florin na comision y esey ta haci cu e station su

perdida ta un poco menos, pero ta keda un perdida di 4.98 florin pa cada 100 florin di coriente Pre-Paga haci. Dus no

solamente nos miembronan mester bende e producto di ELMAR, pero tambe mester financia ELMAR su operacion di benta

na ELMAR su clientenan.

Asina mes, despues di asina tanto contratiempo, nos miembronan a keda coopera cu ELMAR, pa e comunidad di Aruba. Pa

asina facilita e benta na Aruba y comunidad por a cumpra coriente Pre-Paga serca nos miembronan. Pero cu e realidad di e

gastonan bancario y otro gastonan cu nos miembronan ta enfrentando, lastimamente esaki pa hopi tempo caba no ta posibel

mas.

Comunica c ion cu ELMAR.

Pa hopi aña AGDA ta purba convence ELMAR di e situacion dificil di nos miembronan cu benta di e coriente Pre-Paga, pero

e unico interes di ELMAR semper tawata di su mes. Na September 2022 AGDA a sinta pa ultimo bes cu ELMAR pa purba

ahusta e acuerdo cu a termina na 2018. Den e encuentro aki cu directiva di ELMAR, despues di a reitera cu nos miembro nan

no por keda bende coriente Pre-Paga cu perdida, nos a wordo bisa, sin ningun emocion, cu ELMAR ta perdiendo placa cu nos

P.O. Box 3147, Santa Cruz, Aruba

acuerdo y cu nan lo ta buscando un alternativa pa elimina e bendemento na e station nan. Esaki ta e manera cu nos compania

Estatal di Coriente ta trata su partner den e benta di coriente Pre-Paga di mas di 10 aña?

Asina mes despues di e reunion aki a purba na VARIOS occasion di jega back na mesa via e-mail, carta etc. tur intento a keda

sin ningun reaccion di parti di ELMAR.

Por fin ta tin señal di bida di parti di ELMAR ora cu dia 31 di januari 2024, despues di 4’0r di atardi, ELMAR ta manda AGDA

un carta avisando cu desde e dia siguiente, esta 1 di Februari 2024, coriente Pre-Paga lo por wordo bendi na comunidad di

Aruba pa medio di Pay.aw di SETAR y cu AWOR nan kier AGDA bin sinta na mesa cu ELMAR.

Esaki ta un falta di respet, un insulto pa nos miembro nan di AGDA y nos directiva cu tawata un partner di mas cu un decada

di ELMAR. Un sentimento cu cualkier persona den nos sapato lo por comprende ora di wordo trata asina aki. Asina mes

AGDA su miembronan a sigui bende coriente Pre-Paga dia 1 di Februari 2024. E mesun atardi di dia 1 di Februari 2024, den

un reunion di urgencia nos miembrecia den su totalidad a dicidi cu te aki nos a jega, awa a pasa hariña y nos no por sigui

bende ELMAR su producto na un perdida mientras cu e trato ricibi di ELMAR ta indicacion cu nan no tin aprecio ni respet pa

nos. Nos organisation y su miembro nan ta keda profesional y como tal semper lo nos ta habri pa negosha cu un y tur,

inclusivamente cu ELMAR, pero pa awor aki e decision ta keda firme.

Na nos clientenan nos ta pidi nos disculpa pa e inconveniencia cu nos decision tuma y danki pa e comprension.