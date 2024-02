MINISTER ENDY CROES A RECONOCE Y GRADICI SPORTS FOR CHILDREN DI HULANDA, STICHTING SPORTS FOR CHILDREN ARUBA Y TUR STAKEHOLDER PA NAN CONTRIBUCION NA DESAROYO DI DEPORTE DI ARUBA En conexion cu e di 10 container di materialnan deportivo cu a yega pa scol- y organisacionnan deportivo.  

ORANJESTAD: Den un encuentro ameno diabierna ultimo, Minister Endy Croes a reconoce Sports for Children di Hulanda, Stichting Sports for Children Aruba y tur stakeholder pa nan inmenso contribucion na desaroyo di deporte di Aruba. Manera ta conoci, Sports for Children di Hulanda ta busca e materialnan deportivo di segunda mano, renoba nan y entrega nan completamente gratis na, entre otro, Aruba, Boneiro, Curaçao y Sint Maarten. Stichting Sports for Children Aruba ta ricibi e materialnan deportivo. Tin diferente stakeholder cu ta forma parti di e proyecto aki. E stakeholder ta paga e transporte y regla e papelnan necesario pa asina e materialnan deportivo por yega Aruba. Hunto cu e boluntarionan ta baha e container y entrega e materialnan na diferente scol y/of centro deportivo.

Minister Endy Croes a expresa en conexion cu e di dies (10) container cu a yega Aruba, ta un momento hopi special pa reconoce, celebra y gradici esnan cu ta haci esaki posibel. Den nomber di Gobierno di Aruba, Minister Endy Croes a haci entrega di e reconocemento di aprecio y gratitud na ambos fundacion pa nan contribucion cu e materialnan deportivo sea ta pa scol y/of centro deportivo rond di Aruba. Tambe, mandatario di Deporte a gradici tur stakeholder y boluntario pa haci e proyecto aki posibel. Minister Endy Croes a enfatisa cu esaki ta un ehempel di trabou di ekipo entre e fundacion-, comerciante- y boluntarionan y Gobierno di Aruba pa ekipa gymzaal di e scolnan cu materialnan deportivo, pa asina e alumnonan por haya les di gymnatiek (gymles) na un forma mas eficiente.