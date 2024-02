Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 15 y 22 februari 2024

N. ta wordo acusa di destruccion di bentana y luz di auto di un persona riba 9 y 29 di oktober 2023.

E ta wordo acusa di maltrato di un persona riba 10 di maart 2023, dor di dal e varios biaha cu un scop di lanta sushi na su curpa y dor di dal e cu forza nasu cabez. E ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 10 di maart 2023, dor di grita nan: “I’m going to burn all you and the placedown”.

E ta wordo acusa di destruccion di kabelnan di un persona riba 4 di januari2022. E ta wordo acusa di a menaza e persona aki cu morto riba 4 di januari2022, dor di bise: “I wanna kill you”, y zway varios biaha cu machete den su direccion.