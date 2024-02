Estudio Basico pa bira Agente di Wardacosta ta habri pa inscripcion

Hoben bo ke bira Agente di Wardacosta pa proteha bo pais?

Bo ke yuda salba bida di hende y yuda intercepta botonan cu ta trese mercancia ilegal Aruba?

Wardacosta ta informa hobennan entre 18 y 25 aña, cu tin e ambicion pa bira Agente di Wardacosta, pa inscribi nan mes pa e Estudio Basico pa bira Agente di Wardacosta (Basis Opleiding Kustwacht, BOK). E estudio basico ta un programa di estudio cu un duracion di 1 aña cu vaknan practico y teoretico, incluso un training pa bira Agente Policial Extraordinario (Buitengewone Agent van de Politie, BAVPOL). Tantu hobennan masculino como femenino por inscribi pa e estudio di BOK.

E estudio ta start den augustus 2024 cu un periodo di introduccion, asina yama ‘SamenSterk’. E meta di e periodo ‘SamenSterk’ ta cu e aspirant durante e periodo aki, lo crese tantu fisicamente como mentalmente y ta sera conosi cu e organisacion di Wardacosta. Durante e estudio e aspirantnan ta risibi habilidatnan basico, di entre otro EHBO (‘first aid’) y training cu arma. Tambe educacion noutico y vaknan di training basico di ekiponan di rescate, paga candela, legislacion di Wardacosta y manual di radio VHF, cualnan ta forma parti di e pakete di e estudio BOK. E condicionnan pa inscribi ta cu bo tin nacionalidat Hulandes, y cu bo ta inscribi na Aruba, Corsow, Sint Maarten of islanan BES y cu bo tin entre 18 y 25 aña di edat, na inisio di e curso. Tambe bo mester tin minimal un di e siguiente diplomanan: MAVO-4/ VMBO/VSBO-

TKL/ L.T.S/ T-stroom/ EPB-door -stroom/ EPI of un diploma ekivalente na educacion secundario, cu bo tin un diploma di landamentu, cu bo por lesa y scibi Hulandes, tin un bon condiccion fisico, cu bo no ta bisti bril of lens y cu bo no tin un ‘strafblad’.

Si bo ta interesa den e estudio, bo por bishita e website di Wardacosta via werkenbij.kustwacht.org Aki bo por sigi e link pa yega na e formulario di inscripcion. Inscripcion ta sera 1 di mei 2024.