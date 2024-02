Oficina Central di Estadistica ta presenta su publicacion “Statistical Overview of Aruba” den forma digital

Desde aña 1987 te cu aña 2015 Oficina Central di Estadistica (CBS) tabata publica anualmente un “Statistical Yearbook”, cual ta un compilacion di datonan estadistico for di diferente fuente di datonan na Aruba, incluyendo di diferente departamento di gobierno como tambe di instituciónnan no gubernamental. Di aña 2015 en adelante CBS a actualisa e datonan aki y publica nan por medio di su website www.cbs.aw.

CBS continuamente ta hasi tur esfuerzo pa por modernisa y simplifica su producion di estadistica. Pa cu e “Statistical Yearbook” tambe CBS a opta pa na un manera mas eficiente crea un concepto nobo y introduci un publicacion completamente digital, esta e “Statistical Overview of Aruba”. Cu e concepto nobo aki CBS lo publica den forma di un “dashboard” riba su website datonan estadistico for di diferente fuente asina cu CBS termina di procesa e datonan aki. Di e forma aki, e datonan estadistico inclui den e conocido “Statistical Overview” por wordo ahusta continuamente segun e informacion mas recien. Esaki ta nifica si cu datonan inclui den e “Statistical Overview of Aruba” por diferencia den e periodo cu nan ta referi na dje, por ehempel cierto datonan por refleha e situacion na 2021 y otronan por ta di 2022, dependiente di e ultimo informacion cu CBS a ricibi for di cada proveedor di datonan.

Den e “Statistical Overview of Aruba” e siguiente topiconan ta wordo trata:

Poblacion, Salubridad publico, Construccion y utilidadnan, Politica, Educacion,

Labor, Empresa, Turismo, Trafico, Transporte y comunicacion, Comercio cu exterior,

Aspectonan monetario, bancario y macro economico, Finanzas publico,

Indice prijs di consumido, Asuntonan social, Vivienda, Clima y Husticia.

E datonan estadistico ta inclui den tabelnan y graficonan cu por wordo uza door di instancianan gubernamental y no-gubernamental, como tambe pa studiantenan y demás interesadonan den datonan di Aruba. Tambe ta haci comparacion cu datonan di otro paisnan den region y cu e resto di mundo.

Oficina Central di Estadistica (CBS) ta yama danki na tur instancia gubernamental y no-gubernamental cu ta contribui na provee e informacion necesario pa asina CBS por keda actualisa e “Statistical Overview of Aruba”.

E “Statistical Overview of Aruba” ta disponibel riba e website di Oficina di Central di Estadistica: www.cbs.aw of via e siguiente link: https://cbs.aw/wp/index.php/category/statistical-overview-of-aruba/

Pa mas informacion por tuma contacto libremente cu Oficina Central di Estadistica (CBS) den e edificio di Sun Plaza Mall, L.G. Smith Boulevard 160, telefon 5247433, E-mail: cbs@setarnet.aw