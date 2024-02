Partido MEP ta celebra su 53 aniversario!

UN PARTIDO PRESTIGIOSO CU SEMPER A TRAHA NA BIENESTAR Y FELICIDAD DI HENTER E PUEBLO ARUBANO.

Awe ta un dia grandi y historico pa Aruba, ya cu nos ta recorda cu 53 aña pasa partido MEP a ser funda pa Betico Croes dfm. E fundacion a tuma lugar dia 9 di februari 1971 na cas di Betico Croes, esta Cumana 84. Tabata presente mas o menos 600 lider di bario for di tur parti di Aruba. Durante e reunion aki a scoge un nomber entre e multitud presente y esaki a bira Movimiento Electoral di Pueblo (MEP). E fundacion oficial mes di MEP tabata durante un Congreso teni riba 14 di februari 1971 den teatro Rialto na Playa. E promer directiva di MEP tabata consisti di e siguiente personanan: Betico Croes, lider y presidente di MEP y e otro miembronan tabata Efraim de Kort, Daniel Leo, Jossy Croes, Sixto Feliciano, Watty Vos y Cezare Terzano. Tambe tabata presente Roland Lacle, Rafael Wever y Delwyn Gomez.

UNION DEN HENTER PUEBLO DI ARUBA

Cu e fundacion aki tambe e panorama politico na Aruba a cambia completamente, ya cu MEP a pone un movimiento den marcha cu a percura pa caba cu tur segregacion cu den e epoca ey tabata existi riba e isla aki. Desde principio partido MEP a pone su dilanti e ideologia social democrata, nos structura estatal y union di henter e pueblo Arubano, sin distincion di rasa, color, districto, religion, status social etc. Den apenas dos luna di tempo e partido aki a logra obtene un tercera parti di e electorado Arubano, esta 7 asiento for di 21. Desde e tempo ey MEP a crece drasticamente, tanto den voto como den asiento y a bira un partido grandi, prestigioso y respeta den comunidad. Sin duda algun cu MEP a bira e vehiculo principal di nos Libertador Betico Croes den su lucha pa nos Status Aparte.

MEP Y STATUS APARTE

MEP ta un partido cu desde su fundacion a conoce tres lider, esta Betico Croes (1971-1985), nos lider honorario Nelson Oduber (1986-2011) y desde 2011 nos lider actual sra. Evelyn Wever-Croes. MEP ta un partido di cual despues di morto di su lider Betico Croes a wordo bisa na Hulanda cu “Betico dood, MEP dood”. Sinembargo te cu awe MEP ta mas bibo cu nunca y actualmente e partido mas grandi di Aruba y semper para cla pa sali na vanguardia di e pueblo Arubano. MEP ta e partido cu a percura pa nos simbolonan di union y libertad, esta nos himno y bandera, nos moneda, nos ortografia, nos propio constitucion, gobierno, parlamento, nos propio Gobernador, Banco Central etc. Den henter e lucha pa Status Aparte a resalta e accionnan di augustus 1977, ya cu tabata danki na e accionnan aki cu Aruba a wordo scucha door di Hulanda. Finalmente e deseo di Aruba a wordo concretisa durante e Conferencia di Mesa Rondo na 1983 na unda nos derecho di autodeterminacion a ser reconoci y aproba pa nos sali for di Antiyas dia 1 di januari 1986 y cu nos lo bira independiente dia 1 di januari 1996 den un Man Comunidad cu Hulanda.

SHRAPMENTO DI FECHA DI INDEPENDENCIA

Y ta cu honor dia 13 di juli 1990 ex Prome Minister Nelson Oduber a percura pa schrap e fecha di Independencia 1996 for di den Statuut, pero manteniendo e derecho pa bira independiente dia cu e pueblo aki den un referendum dicidi esaki den su mayoria cu aprobacion di 2/3 parti di Parlamento, cual ta un garantia solido y responsabel. Hecho ta cu ta danki na e logro di Status Aparte na 1986 cu MEP a realisa, Aruba a haya e instrumentonan economico pa por a sigui desaroya e pais aki. Otro logronan importante di MEP tabata entre otro e reapertura di e refineria Coastal, e solucion pa e problema di garantianan hotelero (SACE), entrada di 250 miyon florin di Plant NV, 280 miyon florin di BBO Valero, firmamento di e Tax Information Exchange Agreement (TIEA) cu Merca y Spaña, US Customs and Preclearance pa jetnan priva.

SURPLUSNAN IMPRESIONANTE

Durante e periodo den oposicion di 2010 pa 2017, MEP bao liderazgo di sra. Evelyn Wever-Croes a hiba batayanan fuerte caminda semper nos partido a para pa integridad y honestidad. MEP a denuncia fuertemente e desaster financiero cu a ser ocasiona pa e gobierno di AVP, a produci rapportnan, e.o. ‘Feestvierend ten ondergaan’ pa mustra tur instancia y pueblo en general cu mester bin un cambio drastico den e maneho di finansa publico, ya cu nos pais tabata para na rand di bancarota cu un Megadebe hamas visto den historia di Aruba. Hecho ta cu bao gobernacion di Prome Minister Evelyn Wever-Croes, pais Aruba a logra recupera exitosamente di e pandemia devastador y pais Aruba a sali padilanti exitosamente cu un finansa publico stabiel cu surplusnan impresionante na 2023 y 2024. Sin duda cu un maneho dinamico a ser implementa riba tereno di turismo. Tur e cifranan ta papia pa nan mes y cu a conduci na un crecemento economico ehemplar den e ultimo añanan.

MEP kier a gradici tur esnan cu a funda e partido 53 aña pasa, na nos lider inmortal Betico Croes, nos lider honorario Nelson Oduber, nos lider actual Evelyn Wever-Croes, tur e candidatonan, directivanan di bario, Forza Femenina Grace, HOT, Fundacion Formacion Politico Nelson Oduber, Fundacion Ir. Cesare Terzano, militantenan y tur e votadornan pa cu e 53 aña di existencia di nos partido. Na esnan cu a yega di aparece riba lista y cu a bay laga nos, un palabra di gratitud y aprecio pa tur locual nan a haci pa MEP y cu nos Creador duna nan sosiego eterno. MEP semper di pueblo, cu pueblo y pa pueblo.