Manera mal-costumber cierto chauffeurnan no ta pensa riba otronan tin varios caminda cu no mag para auto den caminda pero e chauffeur irresponsabel aki a para su auto di tal forma cu tabata stroba ambulans di pasa y ora cu polis tabata busca e chauffeur esaki ni tabata den cercania of no tabata kier a hala su auto. Obligatoriamente polis a haya su mes den e situacion cu mester a tow y hala e auto for di e sitio.