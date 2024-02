MINISTER ENDY CROES A RICIBI INFORMACION ACTUALISA DI E INVESTIGACION ENCUANTO CAMBIONAN CLIMATICO, CULTURA Y SOCIEDAD

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reuni cu dr. Francio Guadeloupe, kende ta lidera e proyecto Island(er)s at the Helm cu ta investigando con e seis (6) islanan den Caribe ta sufri door di e cambionan climatico y kico e habitantenan di e islanan por haci pa trece cambio den esaki. Dr. Guadeloupe ta un antropologo, alabes profesor na Universidad di Amsterdam y Senior Researcher na Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies. E proyecto di investigacion The Islanders at the Helm ta subsidia door di NWO (the Dutch Research Council) cu a presupuesta 3.5 miyon Euro pa e proyecto aki. E proyecto ta di Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies den colaboracion cu instituto- y parternan na Hulanda, Aruba, Boneiro, Curaçao, Sint Maarten, Saba y Sint Eustatius. Dr. Guadelope ta gradici Minister Endy Croes pa sostene e proyecto The Island(er)s at the Helm. Tin dos Arubiano cu ta forma parti di e investigacion aki, esta Sr. Harold Kelly, kende ta haciendo su Ph.D research y dr. Gregory Richardson cu ta haciendo su investigacion “post doctoral”. Dr. Richardson ta conduciendo e investigacion pa implementacion di cambio climatico “climate changes” den curiculo pa Aruba. Hunto cu Instituto Pedagogico Arubano (IPA) dr. Gregory Richardson a ricibi un reconocemento y financiamento di e prestigioso NRO (the Netherlands Initiative for Education Research). Cu e financiamento aki IPA ta lidera e proyecto di investigacion di Caribe. Ademas di esaki, Sr. Harold Kelly y dr. Gregory Richardson lo duna diferente presentacion di e resultadonan preliminar di nan investigacion na studiante- y coleganan y na comunidad di Aruba, Boneiro, Curaçao in Sint Maarten. Lo cuminsa cu tayer pa e studiantenan di IPA y lo tin un charla pa Pueblo di Aruba na Universidad di Aruba dia 13 di februari proximo.