Landsrecherche a detene ex-minister Plenipotenciario Guilfred Besaril awemainta

Arubahuis

Landsrecherche a detene awe den e investigacion di Tulipan un homber cu inicialnan G.F. B.

E investigacion Tulipan ta dirigi su mes riba iregularidadnan na Arubahuis den e periodo di 2018 te 2021. Esten B. tabata den funcion di minister plenipotenciario di Aruba na Hulanda.

Arubahuis

De Landsrecherche heeft vandaag in het onderzoek Tulipan een man met de initialen G.F. B. aangehouden.

Het onderzoek Tulipan richt zich op onregelmatigheden bij het Arubahuis in de periode van 2018 tot en met 2021. B. was in die periode aangesteld als gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland.